বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
‘পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন প্রবাসীরা, ব্যালটে থাকবে শুধু প্রতীক’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫০আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২০:৫০
সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আবুল ফলজ মো. সানাউল্লাহ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন (ইসি) আগামী জাতীয় নির্বাচনে প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটারদের ভোট দেওয়ার সুযোগ দিতে যাচ্ছে। তাদের ব্যালট পেপারে শুধু প্রতীক থাকবে। প্রার্থীর নাম থাকবে না। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে কমিশন সভা শেষে এ কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আবুল ফলজ মো. সানাউল্লাহ। সকাল ১১টায় শুরু হয়ে সভা শেষ হয় সন্ধ্যা ৭টায়। 

ইসি কমিশনার মো. সানাউল্লাহ বলেন, এবার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রবাসীরা ভোট দিতে পারবেন। সময় বাঁচাতে তাদের কাছে শুধু প্রতীকের ছবি সংবলিত ব্যালট পাঠানো হবে, যেখানে প্রার্থীর নাম থাকবে না। প্রার্থীরা অনলাইনে তাদের নাম দেখতে পাবেন।

তিনি বলেন, প্রবাসীদের ভোট নিশ্চিত করতে চাই। মাধ্যমটা হবে পোস্টাল ব্যালট। অতীতে এই বিধান থাকলে কার্যকর করা যেতো না। এবার তিনভাবে পোস্টাল ব্যালটে ভোট হবে। যারা প্রবাসে থাকেন, কারাগারে থাকেন ও ভোটের দায়িত্বে থাকেন। তাদের জন্য এই ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য আগেই নিবন্ধন করতে হবে। পোস্টাল ব্যালটের ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর থেকে প্রচার ও ভোটার শিক্ষণে কাজ চলবে। 

এক প্রশ্নের জবাবে এই ইসি কমিশনার বলেন, শেষ মুহূর্তে আদালতের আদেশে প্রার্থী পরিবর্তন হলে সেখানে পোস্টাল ব্যালট হবে না। তবে আইনি কার্যক্রম যেন দ্রুত হয় সে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

আবুল ফজল জানান, এটা ব্যয় সাপেক্ষ প্রসেস। আনা-নেওয়া করতে ব্যালট প্রতি ৫০০ টাকা থাকবে। এরপর ছাপানোর খরচও আছে। আবার নিবন্ধন কার্যক্রমের জন্য ৪৮ টাকার প্রকল্প নেওয়া হবে। প্রতি এক লাখ ভেটারের জন্য সবমিলিয়ে ৬ থেকে ৭ লাখ টাকা লাগবে।

তিনি বলেন, ভোটার তালিকা আইনে সামান্য সংশোধন করেছিলাম। এজন্য বছরের মাঝামাঝিতে ভোটার করে নিতে পারবো। এজন্য ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যারা ১৮ বছর পূর্ণ করবে তাদের তালিকায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হবে। এতে ১৮ থেকে ২০ লাখের তরুণ ভোটার যোগ হতে পারে।

নির্বাচননির্বাচন কমিশনইসিভোটপ্রবাসী
