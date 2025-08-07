X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

চার সংস্কার কমিশনের ১৬ সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:০৭
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং (প্রতীকী ছবি)

চার সংস্কার কমিশনের ১৬টি সুপারিশ বাস্তবায়ন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। কমিশনগুলো হচ্ছে—  নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন এবং বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন

বাস্তবায়িত সুপারিশগুলোর মধ্যে আছে— আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন সংশোধন , নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ও গণমাধ্যম নীতিমালা, নাগরিকদের পাসপোর্ট পাওয়া মৌলিক অধিকার এবং গণশুনানির ব্যবস্থা।

এছাড়া আরও বাস্তবায়িত সুপারিশের মধ্যে আছে—  তদন্ত-পূর্ব আবশ্যিক অনুসন্ধান-ব্যবস্থা বিলোপ, দুদক আইনের ধারা ৩২(ক) বিলোপ, উচ্চমাত্রার দুর্নীতি তদন্তে বিভিন্ন এজেন্সির সমন্বয়ে আলাদা টাস্কফোর্স গঠন, সিএজি ও আইএমইডি’র সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ কমিশন, ইনফরমেশন ডেস্ক স্থাপন, আদালতে নারী ও শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান, অনলাইনে সরকারি সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ। আইনজীবীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় অপর পক্ষে অন্য আইনজীবীর নিয়োগে প্রতিবন্ধকতা দূর করার বিষয়ে সার্কুলার জারি, আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের সঙ্গে মধ্যস্থতা কার্যক্রমকে সংযুক্তকরণ, দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত এবং  ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করা।

 

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারসংস্কারপ্রেস উইং
সম্পর্কিত
এক বছরে অন্তর্বর্তী সরকারের ১২ অর্জনের কথা জানালেন প্রেস সচিব
পুলিশ সংস্কারে অগ্রগতি কতদূর
স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি সবাই ওয়ান-ইলেভেনের দিকে হাঁটছি: মঞ্জু
সর্বশেষ খবর
জুলাই আন্দোলনে পুলিশের ক্ষতি, মামলার নেই কোনও অগ্রগতি
জুলাই আন্দোলনে পুলিশের ক্ষতি, মামলার নেই কোনও অগ্রগতি
এনসিপির সমাবেশের দিন অবরোধে নেতৃত্ব দেওয়া আ.লীগ নেতা গ্যাব্রিয়েল গ্রেফতার
এনসিপির সমাবেশের দিন অবরোধে নেতৃত্ব দেওয়া আ.লীগ নেতা গ্যাব্রিয়েল গ্রেফতার
বাংলাদেশে ‘ইয়াং পিপল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ’ চালু করেছে ইউনিসেফ
বাংলাদেশে ‘ইয়াং পিপল অ্যাডভাইজরি গ্রুপ’ চালু করেছে ইউনিসেফ
ফুটবল প্রতিভা সোহানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান
ফুটবল প্রতিভা সোহানের দায়িত্ব নিলেন তারেক রহমান
সর্বাধিক পঠিত
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়ছে ইলিশ, খুশি জেলেরা
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ছাত্রশিবিরকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়াসহ ৫ দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
ফরিদপুরে পেঁয়াজের কেজিতে বেড়েছে ২৫ টাকা
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
কনভেনশনে কী হচ্ছিল, আমার জানা ছিল না: আদালতে সুমাইয়া
 
Adxbird floating
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media