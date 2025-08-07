X
বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট ২০২৫
২৩ শ্রাবণ ১৪৩২
ডিসেম্বরের শুরুতে তফসিল, অক্টোবর পর্যন্ত নতুন ভোটার: ইসি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:২০আপডেট : ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২১:২০
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, নির্বাচনের তফসিল নির্বাচনের আনুমানিক দুই মাস আগে, অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ঘোষণা করা হতে পারে। এছাড়া আগামী অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর হবে তাদের ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। 

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নবম কমিশন সভা শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই সভার শেষ হয় সন্ধ্যা ৭টায়।

মো. সানাউল্লাহ বলেন, প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী ফেব্রুয়ারিতে রমজান শুরুর আগেই সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। নির্বাচনের তফসিল নির্বাচনের আনুমানিক দুই মাস আগে, অর্থাৎ ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ঘোষণা করা হতে পারে।

তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচনে ১৮ থেকে ২০ লাখ নতুন ভোটার যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সম্প্রতি আরপিও সংশোধনের ফলে, যা উপদেষ্টা পরিষদ অনুমোদন করেছে। আগামী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে যাদের বয়স ১৮ বছর হবে, তারা আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে।

নির্বাচনে এআই ও ড্রোনের ব্যবহার নিয়ে এই কমিশনার বলেন, আসন্ন নির্বাচনে ভুল তথ্য, মিথ্যা তথ্য এবং বিদ্বেষ ছড়াতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। এআইয়ের অপব্যবহার রোধ করতে আচরণবিধিতে নির্দিষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র প্রার্থী ও দলের জন্য প্রযোজ্য হলেও, অন্যান্য পক্ষকেও মোকাবিলা করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, নির্বাচনে কোনও প্রার্থী বা তার এজেন্ট ড্রোন বা কোয়াডকপ্টার ব্যবহার করতে পারবেন না। নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন হলে নিজেরা ড্রোন ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

ভোটের সময় সিসিটিভি ব্যবহার এখনও অনিশ্চিত মন্তব্য করে সানাউল্লাহ বলেন, আসন্ন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করছে নির্বাচন কমিশন। তবে এটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি। দেশের ৪৫ হাজার কেন্দ্রে সিসিটিভি স্থাপন করা একটি ব্যয়বহুল ও জটিল প্রক্রিয়া। এত সংখ্যক ক্যামেরা কেনা বা ভাড়া করা কঠিন। এ বিষয়ে একটি কমিটি কাজ করছে এবং তারা বিকল্প উপায় খুঁজছে। এর মধ্যে বিদ্যমান সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো ব্যবহার করা বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ভাড়া নেওয়ার মতো প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা হচ্ছে।

বিষয়:
নির্বাচন কমিশনইসিভোটজাতীয় সংসদ
