রবিবার, ১০ আগস্ট ২০২৫
২৬ শ্রাবণ ১৪৩২
দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০০আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০২
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ

ভোটার তালিকায় নতুন ভোটার যুক্ত এবং কর্তন করার পর দেশে বর্তমানে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।

রবিবার (১০ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান তিনি।

ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, ‘চলতি বছরের ২ মার্চ ভোটারের সংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৩৭ লাখ ৩২ হাজার ২৭৪ জন। এরপর আবারও বাদপড়া ভোটারদের তালিকাভুক্ত করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। হালনাগাদ কার্যক্রমে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ৪৫ লাখ ৭১ হাজার ২১৬ জন। এ সময়ে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ২১ লাখ ৩২ হাজার ৫৯০ জনকে। সব মিলিয়ে চলতি বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত সম্পূরক তালিকা অনুযায়ী দেশে মোট ভোটার হয়েছেন ১২ কোটি ৬১ লাখ ৭০ হাজার ৯০০ জন।’

তিনি বলেন, ‘সম্পূরক খসড়া আজ আমাদের অফিসগুলোতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের যদি কোনও সংশোধনী থাকে, সেক্ষেত্রে  সংশোধনীগুলো আমাদের জানাবেন এবং সংশোধনী অনুযায়ী আমরা এটা ৩১ আগস্ট চূড়ান্ত করবো। এছাড়া ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে তাদের অন্তর্ভুক্ত করে আরেকটি তালিকা প্রকাশ করবো। কাজেই চলতি বছর আমরা ৩টি ভোটার তালিকা পাচ্ছি।’

এক্ষেত্রে ইসির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরে ভোটার অন্তর্ভুক্তির হার ৩.৬৯ শতাংশ এবং ভোটার বৃদ্ধির হার ১.৯৭ শতাংশ। 

নির্বাচন কমিশনইসিভোট
