সোমবার, ১১ আগস্ট ২০২৫
২৭ শ্রাবণ ১৪৩২
তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৮আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৮
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে বডি-ওর্ন ক্যামেরা থাকবে

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তরুণ ভোটারদের জন্য আলাদা বুথ থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

সোমবার (১১ আগস্ট) ঢাকা-৩ সংসদীয় আসনের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া উচ্চ বিদ্যালয় (৩ নম্বর) ভোটকেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে একথা জানান তিনি।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এবারের নির্বাচন যাতে উৎসবমুখর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, সে জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, তরুণ ভোটার ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা বুথ থাকবে। তাছাড়া নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা বুথ তো থাকছেই।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্বাচনি প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, আমরা এরইমধ্যে নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছি।

তিনি বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে বডি-ওর্ন ক্যামেরা থাকবে— যাতে নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে কিনা, তা জেলা থেকে ও কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়।

উপদেষ্টা আরও বলেন, আমাদের পুলিশ, বিজিবি ও কারারক্ষীদের কাছে কিছু বডি-ওর্ন ক্যামেরা রয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য নতুন করে আরও ৪০ হাজার বডি-ওর্ন ক্যামেরা কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

একটা বিশেষ দল বাসস্ট্যান্ড, টেম্পুস্ট্যান্ড দখল করে রাখছে, সাংবাদিকদের এমন অভিযোগ বা প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, কোনও ধরনের চাঁদাবাজিকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। অনেক চাঁদাবাজকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। ভবিষ্যতেও কোনও চাঁদাবাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না— তা সে যে দলেরই হোক না কেন।

এর আগে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)-১০ এর সদর দফতর ও কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। কারাগার পরিদর্শনকালে তিনি বন্দিদের খাওয়া-দাওয়া ও জীবনযাত্রার মান পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। উপদেষ্টা পরে কেরানীগঞ্জ মডেল থানা পরিদর্শন করেন।

 

বিষয়:
নির্বাচনস্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
