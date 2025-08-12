X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ বাড়লো

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:০৬আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৩:৩৬
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত  বাড়িয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার (১১ আগস্ট) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

এর আগে গত ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় ঐকমত্য কমিশন গঠন করা হয়।

সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ বিবেচনা ও গ্রহণের লক্ষ্যে ‘জাতীয় ঐকমত্য কমিশন’ গঠন করেছিল সরকার। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে সভাপতি এবং সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধান অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজকে সহ-সভাপতি করে এই কমিশন গঠন করা হয়।

কমিশনের সদস্য হিসেবে রয়েছেন- জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন প্রধান আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, পুলিশ সংস্কার কমিশন প্রধান সফর রাজ হোসেন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচারবিভাগ সংস্কার কমিশন বিচারপতি এমদাদুল হক ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান।

/এসএমএ/আরআইজে/
বিষয়:
প্রজ্ঞাপনঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media