বাংলাদেশে ৫জি সেবা সম্প্রসারণে আজিয়াটার প্রতি প্রধান উপদেষ্টার আহ্বান

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বাংলাদেশে ৫জি সেবা চালু এবং দেশের ডেটা সেন্টারগুলোতে বিনিয়োগের জন্য মালয়েশিয়ার শীর্ষস্থানীয় টেলিকম কোম্পানি আজিয়াটার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) কুয়ালালামপুরে আজিয়াটা গ্রুপ মালয়েশিয়ার চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শাহরিল রিদজা রিদজুয়ান প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তার হোটেলে সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি এই আহ্বান জানান।
এসময় প্রফেসর ইউনূস জোর দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির জন্য উচ্চগতির ইন্টারনেট প্রয়োজন এবং এর ডিজিটাল অর্থনীতিতে ট্যাপ করতে আগ্রহী বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হবে।
তিনি বলেন, শীর্ষ টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের জন্য আরও ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার লাইসেন্সিং ব্যবস্থাকে আরও সহজতর করছে।
মোবাইল অপারেটর রবির মূল কোম্পানি আজিয়াটা বারহাদের গ্রুপ সিইও বিবেক সুদ বলেন, "কোম্পানি বাংলাদেশে ৫জি পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়েছে।”
তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, সম্পূর্ণ ৫জি স্থাপনার জন্য দেশের ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ অপরিহার্য।
বিবেক সুদ বলেন, রবি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং ৫জি সেবায় বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত।
তিনি আরও বলেন, আজিয়াটা বাংলাদেশে ডেটা সেন্টারগুলোর জন্য যৌথ উদ্যোগের অংশীদারত্বেও আগ্রহী।
প্রফেসর ইউনূস বেসরকারি খাত ও নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে জোরালো সহযোগিতার আহ্বান জানান।
তিনি বলেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কাছাকাছি আসা এবং একে অপরকে বোঝা।
আজিয়াটা প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন আজিয়াটা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও স্বতন্ত্র নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর শাহরিল রিদজা রিদজুয়ান। এসময় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল, জ্বালানি উপদেষ্টা ফওজুল কবির খান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন এবং এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন আজিয়াটা গ্রুপের চিফ রেগুলেটরি অ্যান্ড গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স অফিসার ফুং চি কিয়ং এবং গ্রুপের চিফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি অফিসার থমাস হান্ডট।
খবর: বাসস