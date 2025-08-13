X
বুধবার, ১৩ আগস্ট ২০২৫
২৯ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

দেশের পথে প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫০আপডেট : ১৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৫০
দেশের পথে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১৩ আগস্ট) মালয়েশিয়ার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বাংলাদেশ বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন তিনি।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।

এর আগে গত ১১ আগস্ট রাতে মালয়েশিয়া পৌঁছান প্রধান উপদেষ্টা। পরদিন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের পর ৫টি সমঝোতা স্মারক সই এবং ৩টি নোট বিনিময় হয়। এছাড়া প্রধান উপদেষ্টা একটি ব্যবসায়িক ফোরামে অংশ নেন এবং প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে সামাজিক ব্যবসায় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি কেবাংসান। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই ডিগ্রি প্রধান উপদেষ্টার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে সম্মাননা ডিগ্রি তুলে দেন ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়ার চ্যান্সেলর তুয়াঙ্কু মুহরিজ ইবনে আলমারহুম তুয়ানকু মুনাওইর।

তিন দিনের সফরে প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়ার মন্ত্রী, শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিসহ বিভিন্ন ব্যবায়িক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

/এসও/আরআইজে/
বিষয়:
মালয়েশিয়াড. মুহাম্মদ ইউনূসঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
মিয়ানমারের বিশেষ দূতের সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার রোহিঙ্গা ইস্যুতে আলোচনা  
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে মালয়েশিয়ার শীর্ষ শিল্পপতিদের সাক্ষাৎ
মালয়েশিয়ায় চাকরির বাজারে প্রবেশাধিকার পেতে পারেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা
সর্বশেষ খবর
টুঙ্গিপাড়ায় আ.লীগের ২ নেতার পদত্যাগ, বললেন ‘দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই’
টুঙ্গিপাড়ায় আ.লীগের ২ নেতার পদত্যাগ, বললেন ‘দলের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই’
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
ফিরছে বিটিভির বিখ্যাত ‘নতুন কুঁড়ি’
প্রথম সেঞ্চুরিতে র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ লাফ ব্রেভিসের
প্রথম সেঞ্চুরিতে র‌্যাঙ্কিংয়ে ৮০ ধাপ লাফ ব্রেভিসের
ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: অর্থ উপদেষ্টা
ঋণখেলাপিরা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না: অর্থ উপদেষ্টা
সর্বাধিক পঠিত
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ছাত্রী হোস্টেল থেকে এমবিবিএস শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার, পাশে চিরকুট
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
হোয়াইট হাউজের সবুজ সংকেত পেলে শুল্কচুক্তি সই হবে
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
তফসিল ঘোষণার আগেই সরকার থেকে সরে যাওয়ার কথা জানালেন আসিফ মাহমুদ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media