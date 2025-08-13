দেশে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা

তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফর শেষে দেশে এসে পৌঁছেছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (১৩ আগস্ট) রাত ৯টা ১০ মিনিটে বিমান বাংলাদেশের একটি বিশেষ ফ্লাইটে তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। এর আগে
মালয়েশিয়ার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
মালয়েশিয়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাইফুদ্দিন ইসমাইল বিমানবন্দরে প্রধান উপদেষ্টাকে বিদায় জানান। প্রফেসর ইউনূস এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম প্রধান উপদেষ্টাকে মোবাইলে ফোন করেন। তিনি বলেন, প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক বিষয়গুলো নিয়ে তিনি তার মন্ত্রিসভায় আলোচনা করবেন।
প্রধান উপদেষ্টা তার দীর্ঘদিনের বন্ধু প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমকে এই ঐতিহাসিক সফরে অতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।
এর আগে গত ১১ আগস্ট রাতে মালয়েশিয়া পৌঁছান প্রধান উপদেষ্টা। পরদিন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহীমের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের পর ৫টি সমঝোতা স্মারক সই হয় এবং তিনটি নোট বিনিময় হয়। এছাড়া প্রধান উপদেষ্টা একটি ব্যবসায়িক ফোরামে অংশ নেন এবং প্রবাসীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে সামাজিক ব্যবসায় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি কেবাংসান। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকালে বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এই ডিগ্রি প্রধান উপদেষ্টার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ড. মুহাম্মদ ইউনূসের হাতে সম্মাননা ডিগ্রি তুলে দেন ইউনিভার্সিটি কেবাংসান মালয়েশিয়ার চ্যান্সেলর তুয়াঙ্কু মুহরিজ ইবনে আলমারহুম তুয়ানকু মুনাওইর।
তিন দিনের সফরে প্রধান উপদেষ্টা মালয়েশিয়ার মন্ত্রী, শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিসহ বিভিন্ন ব্যবায়িক প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন।
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, জ্বালানি উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ড. খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী এবং বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন।