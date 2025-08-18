বোরো মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহে রেকর্ড

বোরো মৌসুমের ধান-চাল সংগ্রহের সময়সীমা শেষ হয়েছে। এবার মোট ১৮ লাখ ৩৪ হাজার ৭৮২ মেট্রিক টন ধান-চাল সংগ্রহ করেছে সরকার, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সোমবার (১৮ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয় জানায়, মন্ত্রণালয় ঘোষিত অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ কর্মসূচি-২০২৫ শেষ হয়েছে শুক্রবার (১৫ আগস্ট)। সরকার অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ কর্মসূচিতে ৩ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান, ১৪ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং ৫০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এর বিপরীতে ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৯৪২ মেট্রিক টন ধান, ১৪ লাখ ৬ হাজার ৫৩৩ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং ৫১ হাজার ৩০৭ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।