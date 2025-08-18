X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
বোরো মৌসুমে ধান-চাল সংগ্রহে রেকর্ড

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৯আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১১:২৯
ধান-চাল সংগ্রহে রেকর্ড গড়েছে সরকার

বোরো মৌসুমের ধান-চাল সংগ্রহের সময়সীমা শেষ হয়েছে। এবার মোট ১৮ লাখ ৩৪ হাজার ৭৮২ মেট্রিক টন ধান-চাল সংগ্রহ করেছে সরকার, যা দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

সোমবার (১৮ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয় জানায়, মন্ত্রণালয় ঘোষিত অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ কর্মসূচি-২০২৫ শেষ হয়েছে শুক্রবার (১৫ আগস্ট)। সরকার অভ্যন্তরীণ বোরো সংগ্রহ কর্মসূচিতে ৩ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন ধান, ১৪ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং ৫০ হাজার মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এর বিপরীতে ৩ লাখ ৭৬ হাজার ৯৪২ মেট্রিক টন ধান, ১৪ লাখ ৬ হাজার ৫৩৩ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল এবং ৫১ হাজার ৩০৭ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগৃহীত হয়েছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

ধান-চাল
কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবুল কারাগারে
জেলেনস্কি চাইলেই যুদ্ধ বন্ধ করতে পারেন: ট্রাম্প
সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ নতুন মামলায় গ্রেফতার ২
তিন দিন ধরে সাগরে ভাসতে থাকা ৮ জেলেসহ ফিশিং বোট উদ্ধার
‘জামায়াত নেতা আমাকে বলেন ২৫ লাখ না, আপনি ১২ লাখ টাকা দিলেই হবে’
আয়কর রিটার্ন অডিটে নতুন নির্দেশনা জারি
শিক্ষককে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে স্কুল থেকে বের করলেন স্থানীয়রা
রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার মৌখিক নির্দেশ কেন দরকার পড়লো
কর কমিশনার তৌহিদুল মুনিরকে অবসরে পাঠালো সরকার 
