X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:
মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার প্রসঙ্গে আসিফ নজরুল

চেষ্টা করছি, দিন শেষে কী হবে জানি না  

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২০ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৬আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৩
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন আসিফ নজরুল

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, আগের সরকারের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়ে আছে। আমাদের লিস্ট থেকে মালয়েশিয়া সিদ্ধান্ত নেবে। এটা চুক্তিতে আছে, চুক্তি কি আমি জোর করে বদলাতে পারি। আমি অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি, ভালো কিছু আশা করি। কিন্তু আমি জানি না দিন শেষে কী হবে!    

বুধবার (২০ আগস্ট) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এক বছরের অগ্রগতির বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, আমরা মালয়েশিয়ার সঙ্গে যত আলোচনা হয়েছে, আমরা বলেছি—সব রিক্রুটিং এজেন্সিকে সুযোগ দিতে। এবার গিয়েও বলেছি, সবাইকে সুযোগ দিতে। মনোপলি হলে শ্রমিকরা প্রতারিত হয়, খরচ বেড়ে যায়, মনোপলি হলে অনেক ধরনের দুর্নীতি হয়। ফিলিপাইন, পাকিস্তান, নেপালের রিক্রুটিং এজেন্সি কয়েকশ’, আমাদের কয়েক হাজার। এ প্রসঙ্গ যখন তোলা হয় তখন আমি ওই দেশগুলোর সমান দিতে বলি। পাকিস্তানকে ৪০০ দিলে আমাদেরও ৪০০ দেওয়ার কথা বলেছি। এই বছর শুনেছি যে মালয়েশিয়া ৩০ হাজার শ্রমিক নেবে, আমরা বলেছি বোয়েসেলকে দিতে। আমরা আমাদের মতো সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তবে আপনাদের মনে রাখতে হবে, মালয়েশিয়া একটি সার্বভৌম দেশ। আমরা তো তাদের জোর করতে পারি না।

মালয়েশিয়ায় আলোচিত-সমালোচিত প্রতিষ্ঠান বেস্টিনেটের স্বত্বাধিকারী আমিন নূর প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, উনি মালয়েশিয়ার নাগরিক। মালয়েশিয়ার সরকারের সঙ্গে উনি অনেক বছর ধরে কাজ করেন। উনি যেহেতু সরকারের সঙ্গে অনেক বছর ধরে কাজ করেন, সরকারের ব্যবস্থাপনা এফডব্লিউসিএমএস তো ওনার অধীনে। আমাদের চেয়ে আগে খবর ওনার জানার কথা। উনি তো সরকারের অংশ হিসেবে কাজ করছেন। আমরা যে খবর নিই, সেটা হচ্ছে ক্রেডিবল সোর্সের দিকে খেয়াল রাখি। আমাদের মালয়েশিয়ায় একটা দূতাবাস আছে, তারা খুবই তৎপর। আমরা খুবই সতর্ক আছি, যাতে কোনও সিন্ডিকেট বা দুর্নীতি চক্রের মধ্যে আমাদের শ্রমিক ভাইবোনেরা না পড়েন।

আসিফ নজরুল বলেন, ওনার সঙ্গে আলোচনা করা বা উনি তো আলোচনার বিষয় না। মালয়েশিয়ার সঙ্গে যখন কথা হয়েছে, আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে বলছি, প্রথমবার আলোচনায় বলেছি—আমাদের সব এজেন্সিকে কাজ দেওয়ার জন্য। তারা বলেছে, আমাদের তো কয়েক হাজার এজেন্সি, তাদের কয়েকশ’। আমি বলেছি, তাহলে সবার ক্ষেত্রে একরকম করতে। সব দেশকে ৩০০ কিংবা ৫০০ এজেন্সি অনুমোদন দিতে। তারপর বলেছি, যদি ৩০ হাজার কর্মী নেয় তাহলে যেহেতু অল্প কর্মী, বোয়েসেলকে দিতে। এখন আমি তো সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছি, আমি তো কোনও ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করিনি। আর ব্যক্তির বিষয়ে কোনও কথা বলাও ঠিক হবে না।

তিনি বলেন, সৌদি আরবের সঙ্গে কর্মী নিয়ে চুক্তি হচ্ছে। খসড়া তৈরি হয়েছে ইতোমধ্যে। খসড়া সৌদি আরবের সঙ্গে ফাইনাল করা হয়েছে। এখন শুধু চুক্তিতে স্বাক্ষর বাকি। আমার কাছে সৌদি আরও জানতে চেয়েছে—সেপ্টেম্বরে আমি ফ্রি আছি নাকি, স্বাক্ষর করার জন্য সৌদি আরব যেতে পারবো কিনা।

মালয়েশিয়া যেতে না পারা কর্মীদের বিষয়ে উপদেষ্টা বলেন, ৭ হাজার ৯০০ কর্মীকে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে। মালয়েশিয়া বোয়েসেলের মাধ্যমে নিতে রাজি হয়েছে। আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। 

/এসও/এপিএইচ/এমওএফ/
বিষয়:
প্রবাসী শ্রমিকমালয়েশিয়াআসিফ নজরুল
সম্পর্কিত
ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন করে চলে যাবো: আসিফ নজরুল
আইন উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ
চিকিৎসা পেশা নিয়ে আসিফ নজরুলের মন্তব্য রাষ্ট্রবিরোধী অবস্থানের শামিল: এনসিপি
সর্বশেষ খবর
আলপির জোড়া গোলে ভুটানকে হারিয়ে দারুণ শুরু বাংলাদেশের
আলপির জোড়া গোলে ভুটানকে হারিয়ে দারুণ শুরু বাংলাদেশের
ভোটে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে স্কুলের ছাত্রদের নিয়োজিত করতে চায় এবি পার্টি
ভোটে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে স্কুলের ছাত্রদের নিয়োজিত করতে চায় এবি পার্টি
চাল শুধু মানুষই খায় না, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগিও খায়: খাদ্য উপদেষ্টা
চাল শুধু মানুষই খায় না, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগিও খায়: খাদ্য উপদেষ্টা
সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করেন কাবরেরা
সবার মতামতকে শ্রদ্ধা করেন কাবরেরা
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media