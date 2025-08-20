X
বুধবার, ২০ আগস্ট ২০২৫
৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতে আ.লীগের রাজনৈতিক কার্যালয় বন্ধের আহ্বান ঢাকার

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:৪৯আপডেট : ২০ আগস্ট ২০২৫, ২১:৫৮
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশে দলীয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের ভারতে স্থাপিত রাজনৈতিক কার্যালয় অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ।

বুধবার (২০ আগস্ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘বাংলাদেশি নাগরিকদের দ্বারা- বিশেষত নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের পলাতক নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে ভারতের মাটিতে বৈধ বা অবৈধভাবে অবস্থান করে কার্যালয় স্থাপনসহ বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী যেকোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের জনগণ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জ।’

বিবৃতিতে জানানো হয় ‘ভারতের রাজধানী দিল্লি এবং কলকাতায় নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অফিস স্থাপনের খবরে বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ভারতীয় মাটিতে অবস্থিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশবিরোধী কার্যকলাপের পটভূমিতে এই ঘটনা ঘটেছে।’

মানবতাবিরোধী গুরুতর অপরাধের কারণে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি ফৌজদারি মামলায় পলাতক দলের অনেক সিনিয়র নেতা এখনও ভারতীয় ভূখণ্ডে রয়েছেন জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এর আগে, ২১ জুলাই ২০২৫ সন্ধ্যায়, একটি অজানা এনজিওর আড়ালে, এই নিষিদ্ধ দলের কিছু সিনিয়র নেতা দিল্লি প্রেস ক্লাবে একটি প্রচারণার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং উপস্থিত সংবাদমাধ্যমের সদস্যদের মধ্যে পুস্তিকা বিতরণ করেছিলেন। আজ অবধি, ভারতীয় গণমাধ্যমের বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন ভারতের মাটিতে থাকাকালীন দলের ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টার কথা নিশ্চিত করেছে।’

বাংলাদেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো বাংলাদেশি নাগরিকদের, বিশেষ করে নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের পলাতক নেতাকর্মীদের, ভারতের মাটিতে আইনত বা অবৈধভাবে অবস্থান করা, এমনকি অফিস স্থাপন করা, যেকোনও ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বাংলাদেশের জনগণ এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবমাননা। এই ঘটনা পারস্পরিক বিশ্বাস এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভিত্তিতে পরিচালিত ভারতের সঙ্গে সু-প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখার ঝুঁকিও তৈরি করে এবং বাংলাদেশে চলমান রাজনৈতিক রূপান্তরের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। এটি বাংলাদেশে জনসাধারণের অনুভূতিকেও উসকে দিতে পারে— যা দুই নিকটতম প্রতিবেশীর মধ্যে সম্পর্ক আরও উন্নত করার জন্য দুই দেশের চলমান প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত করতে পারে।

বিবৃতিতে জানানো হয়, তাই বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় যে, ভারতের মাটিতে কোনও বাংলাদেশি নাগরিক যাতে বাংলাদেশবিরোধী কার্যকলাপ না করে, তা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক, এর মধ্যে রয়েছে এ ধরনের কোনও কার্যকলাপের অনুমতি না দেওয়া বা সমর্থন না করা এবং ভারতের মাটিতে নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অফিস (গুলো) অবিলম্বে বন্ধ করে দেওয়া।

/এসএসজেড/এপিএইচ/
বিষয়:
আওয়ামী লীগভারতপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
আওয়ামী লীগের কার্যালয় নিয়ে বাংলাদেশের প্রেস বিবৃতি ভুল: ভারত
নিজ বাসভবনে হামলার শিকার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী
চীন-ভারত সরাসরি ফ্লাইট পুনরায় চালুর সিদ্ধান্ত
সর্বশেষ খবর
জেলেনস্কি-পুতিন বৈঠকে আগ্রহী নয় রাশিয়া
জেলেনস্কি-পুতিন বৈঠকে আগ্রহী নয় রাশিয়া
১০ হাজার ইয়াবাসহ পুলিশ সদস্য গ্রেফতার
১০ হাজার ইয়াবাসহ পুলিশ সদস্য গ্রেফতার
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
ঈশ্বরগঞ্জে চলাচলের রাস্তায় ইট-টিনের বেড়া, বিপাকে পাঁচ পরিবারসহ শিক্ষার্থীরা
ঈশ্বরগঞ্জে চলাচলের রাস্তায় ইট-টিনের বেড়া, বিপাকে পাঁচ পরিবারসহ শিক্ষার্থীরা
সর্বাধিক পঠিত
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
মহানবীকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে প্রবাসীর বসতঘর ভাঙচুর-আগুন
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
১৩২ কর্মকর্তাকে পদোন্নতির সুপারিশ করেনি কমিটি
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
উপস্থিত থাকবেন তারেক রহমান, সেই সম্মেলন বাতিলের দাবিতে হরতালের ডাক
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
৫ ব্যাংক একীভূত করতে কত টাকা লাগবে
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
‘মওলানা ভাসানী সেতু’ উদ্বোধন, তিস্তা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় নতুন যুগের সূচনা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media