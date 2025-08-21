প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব

সরকারের অতিরিক্ত সচিবের পদমর্যদায় থাকা বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মুহাম্মদ জাবেদ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব পদে নিয়োগ পেয়েছেন।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় তাকে সচিব পদে পদোন্নতির পর এই নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে।
গত ৩ আগস্ট পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সংযুক্ত অতিরিক্ত সচিব এস এম শাকিল আখতারকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। জানা গেছে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের আপত্তির কারণে তিনি যোগ দিতে পারেননি।
গত বছরের ২৯ ডিসেম্বর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এম এ আকমল হোসেন আজাদকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি করা হয়। এরপর থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. তোফাজ্জেল হোসেন সচিবের রুটিন দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন।