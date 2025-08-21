পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে কয়েক বছর লেগে যাবে: প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, বিদেশে পাচার হওয়া অর্থ নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, দুদক, এনবিআর, সিআইডির দল কাজ করছে। এটা খুবই একটা বিস্তৃত একটা কাজ। তিনি বলেন, এটা আমার মনে হয় কয়েক বছর লেগে যাবে পুরো টাকা ফেরত আনতে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচার করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গড়া প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পদের সন্ধান পেয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। চলতি বছরের জানুয়ারিতে থেকে এ পর্যন্ত পাঁচটি দেশের সাতটি শহরে অনুসন্ধান চালিয়ে এই তথ্য পাওয়া গেছে বলে প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসকে জানিয়েছেন সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবিব।
এই অর্থের কতটুকু উদ্ধার করা সম্ভব হবে– এমন প্রশ্নে প্রেস সচিব বলেন, বিদেশে ৪০ হাজার কোটির সম্পদের সঙ্গে অনেকগুলো আইনি প্রক্রিয়া আছে। এখানে আইনি অনেক জটিলতা আছে। ফলে অনেকের নাম কিংবা কোথায় তার সম্পদ আছে, আমরা এখানে প্রকাশ করতে পারি না। কিন্তু এদের অনেকেরই সম্পদের কথা ব্রিটিশ পত্রিকায় এসেছে। যেহেতু আমাদের সরকার এখানে একটা অংশ, সরকার টাকাটা কীভাবে উদ্ধার করে— প্রথমে খুঁজে কোথায় কোথায় সম্পদ আছে। দ্বিতীয়ত, সেসব দেশের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন, তারপর ওই সম্পদ ফ্রোজেন করা হয়। কিছু কিছু জায়গায় কিন্তু ফ্রোজেন হয়ে গেছে।
তিনি বলেন, তারপরও যেহেতু আমাদের এখান থেকে টাকা পাচার করে ওই সম্পদ কেনা হয়েছে, সেটি বিক্রি করে আমাদের এখানে পুরো টাকাটা নিয়ে আসা। এই কাজ এখন আমরা করছি। এটা খুবই সময় সাপেক্ষ বিষয়। এটার জন্য সারা পৃথিবীতেই টিম পাঠাতে হয়, সরেজমিনে গিয়ে তারা দেখে আসেন— কোথায় কোথায় কী আছে। সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যারা আছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। এই কাজগুলো গুরুত্বের সঙ্গে করা হচ্ছে।