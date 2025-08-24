X
রবিবার, ২৪ আগস্ট ২০২৫
৯ ভাদ্র ১৪৩২
একাত্তরে ‘গণহত্যার’ জন্য পাকিস্তানকে মাফ চাওয়ার আহ্বান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪১আপডেট : ২৪ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৪১
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন (ছবি: সংগৃহীত)

১৯৭১ সালে সংঘটিত ‘গণহত্যার’ জন্য পাকিস্তানকে মাফ চাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। 

রবিবার (২৪ আগস্ট) পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠকের পর পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আমরা চাই যে হিসাবপত্র হোক এবং টাকা-পয়সার বিষয়টি সমাধান হোক। আমরা চাই এখানে যে গণহত্য হয়েছে, সেটির বিষয়ে তারা দুঃখপ্রকাশ করুক, মাফ চাক। আমরা চাই আটকে পড়া মানুষগুলোকে তারা ফেরত নিয়ে যাক।’

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি, ‘১৯৭১ সালের বিষয়টি ১৯৭৪ ও ২০০২ সালে সমাধান হয়েছে।’ এ বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান কী জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আমি অবশ্যই একমত না। একমত হলে সমাধান হয়ে যেত তাদের মতো করে।’

‘গণহত্যা’ শব্দটি বৈঠকে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এ ধরনের নির্দিষ্টভাবে না যাওয়া উচিত এখন। আমি বলেছি আমরা অবস্থান তুলে ধরেছি। এটি আমার ওপর ছেড়ে দিন। এটুকু বিশ্বাস রাখুন, আমি বাংলাদেশের অবস্থান শক্তভাবে ব্যক্ত করেছি।’ 

মো. তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আমরা পরস্পরের অবস্থান তুলে ধরেছি। আমি এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি, একটি বিষয় নিয়ে কথা; যেটি আপনারা অগ্রগতি হিসাবে মনে করতে পারেন। আমরা তিনটি বিষয়ে আমাদের অবস্থান তুলে ধরেছি।’

তিনি বলেন, ‘দুই পক্ষই আমরা ঠিক করেছি এই বিষয়গুলো আমাদের সমাধান করতে হবে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে মসৃণভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এগুলোকে পেছনে ফেলতে হবে। আমরা দুই পক্ষ সম্মত হয়েছি যে এটি নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং চেষ্টা করবো এই ইস্যুগুলো নিয়ে আগামীতে এমনভাবে কথা বলবোম যেন আমরা পিছনে ফেলতে পারি।’ 

নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার বিষয়ে পাকিস্তান একমত কিনা জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘আপনি এটি বলতে পারেন না। আপনার কথা আমার মুখে তুলে দেবেন না। সেটি হলো যে আমরা নিজ নিজ অবস্থান ব্যাখ্যা করেছি। একটি শুধু অগ্রগতি, আমি মনে করি যে আমরা একমত হয়েছি এ বিষয়ে আলোচনা করে সমাধান করা প্রয়োজন। যাতে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।’

বিষয়:
মো. তৌহিদ হোসেনপাকিস্তানপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
