গত বছরের ৫ আগস্টের পর থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধারে পুরস্কার ঘোষণা করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সোমবার (২৫ আগস্ট) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে এ তথ্য জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, একটা শর্ট গান কিংবা পিস্তল উদ্ধার করে দিতে পারলে ৫০ হাজার টাকা করে পুরস্কার দেওয়া হবে। চায়না রাইফেল ও এসএমজি উদ্ধার করে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়া হবে ১ লাখ টাকা। এলএমজির ক্ষেত্রে ৫ লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতি রাউন্ড গুলির জন্য দেওয়া হবে ৫০০ টাকা। এই পুরস্কার সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে এখন অনেক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও দুর্নীতি বরদাস্ত করা হবে না। এ নিয়ে কারও কাছে কোনও তথ্য থাকলে দিতে বলেন তিনি।
রাস্তা বন্ধ করে গাজীপুর পুলিশ কমিশনারের যাওয়া-আসার বিষয়ে জানতে চাইলে সাংবাদিকদের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে। প্রথমে তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হবে। এরপর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ভারতে আটক পুলিশ কর্মকর্তাকে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তিনি বলেন, স্বাভাবিক প্রসেসেই তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।