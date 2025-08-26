হাইকোর্টে নিয়োগ পাওয়া ২৫ অতিরিক্ত বিচারকের শপথ পড়ালেন প্রধান বিচারপতি

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ২৫ জনকে অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে এ শপথবাক্য পাঠ করানো হয়।
এসময় সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতিরা, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নেতারা, অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসনের কর্মকর্তারা এবং নবনিযুক্ত বিচারপতিদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে গত ২৫ আগস্ট রাতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য ২৫ জনকে বিচারপতি নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। পরে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আইন মন্ত্রণালয় সচিব শেখ আবু তাহেরের সই করা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক নিম্নের ১ থেকে ২৫ ক্রমিকে উল্লিখিত ২৫ (পঁচিশ) জন ব্যক্তিকে শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে অনধিক ২ বছরের জন্য বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগদান করেছেন।’
তারা হলেন— সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. আনোয়ারুল ইসলাম (শাহীন); আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সিনিয়র জেলা জজ) মো. সাইফুল ইসলাম; চট্টগ্রামের জেলা ও দায়রা জজ মো. নুরুল ইসলাম; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সচিব (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) শেখ আবু তাহের; বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল (সিনিয়র জেলা জজ) আজিজ আহমদ ভূঞা; সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট রাজিউদ্দিন আহমেদ; সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট ফয়সল হাসান আরিফ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের যুগ্ম সচিব (সিনিয়র জেলা জজ) এস, এম, সাইফুল ইসলাম; সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মো. আসিফ হাসান; সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মো. জিয়াউল হক; ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল দিহিদার মাসুম কবীর; হবিগঞ্জের জেলা ও দায়রা জজ জেসমিন আরা বেগম; বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের সচিব (সিনিয়র জেলা জজ) মুরাদ-এ-মাওলা সোহেল; ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. জাকির হোসেন; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ এর সলিসিটর (সিনিয়র জেলা জজ) মো. রাফিজুল ইসলাম; ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. মনজুর আলম; ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. লুৎফর রহমান; ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেজাউল করিম; সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ফাতেমা আনোয়ার; ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মাহমুদ হাসান; সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী আবদুর রহমান; সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সৈয়দ হাসান যুবাইর; ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ. এফ. এম সাইফুল করিম; সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী উর্মি রহমান এবং ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এস. এম. ইফতেখার উদ্দিন মাহামুদ।
এই নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছিল।