মঙ্গলবার, ২৬ আগস্ট ২০২৫
১১ ভাদ্র ১৪৩২
কালোধোঁয়া ও নির্মাণ সামগ্রীর দূষণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী একযোগে অভিযান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৪আপডেট : ২৬ আগস্ট ২০২৫, ২২:০৪
ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) পরিবেশ অধিদফতরের একাধিক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান পরিচালনা করেছে। পরিবেশ অধিদফতর, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের দায়ে ৩৪টি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারা অনুযায়ী মোট ৪১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।

ঢাকার রামপুরা ব্রিজ এলাকায় ১০টি ডিজেল চালিত বাস ও ট্রাকের গ্যাসীয় নিঃসরণমাত্রা স্মোক অপাসিটি মিটার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় ও পাঁচটি মামলা করা হয়। এ অভিযান পরিচালনা করেন পরিবেশ অধিদফতরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট উইং-এর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশিক আহমেদ। প্রসিকিউটরের দায়িত্বে ছিলেন পরিবেশ অধিদফতর, ঢাকা গবেষণাগারের জুনিয়র কেমিস্ট মাহবুর রহমান। এ সময় পুলিশ বাহিনী এবং পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, মোহাম্মদপুর এলাকায় নির্মাণ সামগ্রীর কারণে সংঘটিত বায়ু দূষণের বিরুদ্ধে পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। বায়ু দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০২২ এর বিধি ১১(ঙ) লঙ্ঘনের দায়ে দুটি মামলায় মোট ২০ হাজার  টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তুষার কুমার পাল। প্রসিকিউটরের দায়িত্বে ছিলেন পরিবেশ অধিদফতরের সহকারী প্রকৌশলী খন্দকার গৌরব মুস্তাফা।

একই দিনে ঢাকায় বিআরটিএ’র সঙ্গে যৌথ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এতে ৩১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায়, ১০টি মামলা দায়ের এবং একটি গাড়ি ডাম্পিং করা হয়। এ আদালত পরিচালনা করেন বিআরটিএ’র এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মাহামুদুল হাসান।

এ ছাড়া নারায়ণগঞ্জ জেলার আড্ডা, কামদাল, বারপাড়া ও বন্দরে পরিবেশ অধিদফতরের বিশেষ টিম অভিযান পরিচালনা করে। সিনিয়র সহকারী সচিব ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কিশোর কুমার দাসের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানে পরিবেশ অধিদফতরের সহকারী পরিচালক মোবারক হোসেন প্রসিকিউশন প্রদান করেন। দূষণকারী প্রতিষ্ঠান ইয়াং ইউয়ান কোং লিমিটেডের বিরুদ্ধে দুই লাখ টাকা জরিমানা, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও এইচটি ক্যাবল জব্দ করা হয়। পাশাপাশি, পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর না করা পর্যন্ত কারখানা পরিচালনা না করার শর্তে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ মুচলেকা প্রদান করে।

পরিবেশ অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানান, বায়ু দূষণ রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতপরিবেশ দূষণ
