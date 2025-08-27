X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০১আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০১
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সদস্যদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৭ আগস্ট) জাতীয় সংসদ ভবনে অবস্থিত কমিশন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।  

সভায় জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ার ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পাওয়া মতামতগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জাতীয় সনদে কীভাবে এসব মতামতের প্রতিফলন ঘটানো যায় তা বিশ্লেষণ করা হয়। মতামতগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে জাতীয় সনদের চূড়ান্ত রূপ নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় আইনি ও নীতিগত কাঠামো গঠনের বিষয়েও আলোচনা হয়। পাশাপাশি সনদ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার সামনে সম্ভাব্য বিকল্পগুলোও বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। 

এসময় কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ ছাড়াও সদস্য বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, সফর রাজ হোসেন, ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ১৬ আগস্ট ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’-এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এতে মোট ২৯টি রাজনৈতিক দল তাদের মতামত দিয়েছে।

/এসটিএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনড. আলী রীয়াজ
সম্পর্কিত
আইন উপদেষ্টা, অ্যাটর্নি জেনারেলসহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে মতামত দিয়েছে ২৩টি রাজনৈতিক দল
আলী রীয়াজের সঙ্গে বৈঠক করলেন ইইউ রাষ্ট্রদূত
সর্বশেষ খবর
গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ, মার্কিন দূতকে তলব
গ্রিনল্যান্ডে মার্কিন প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ, মার্কিন দূতকে তলব
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে কমিটি গঠন
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে কমিটি গঠন
বৃহস্পতিবার মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে বৈঠক করবেন সিইসি
বৃহস্পতিবার মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে বৈঠক করবেন সিইসি
শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ বরদাস্ত করা যায় না: বুয়েট ভিসি
শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ বরদাস্ত করা যায় না: বুয়েট ভিসি
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media