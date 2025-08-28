X
বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে গ্রুপভিত্তিক আলোচনার সিদ্ধান্ত

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৫আপডেট : ২৮ আগস্ট ২০২৫, ২০:০৫
কমিশনের বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন ড. আলী রীয়াজ

জুলাই সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে গ্রুপভিত্তিক আলোচনার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট)   জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভাকক্ষে এক বৈঠক এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সভায় জুলাই জাতীয় সনদের সমন্বিত খসড়ার ওপর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে প্রাপ্ত মতামতগুলোর ওপর আগের দিন শুরু হওয়া অসমাপ্ত আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

কমিশন জানিয়েছে, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে পাওয়া মতামত বিশ্লেষণের পাশাপাশি সনদে অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধান্তগুলোর ভাষাগত যথার্থতা পুনর্মূল্যায়ন করা হয়।

এছাড়া সনদ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলাদা আলাদা গ্রুপে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করেন কমিশনের সদস্যরা।

কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, সফর রাজ হোসেন ও ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ১৬ আগস্ট ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫’ -এর পূর্ণাঙ্গ সমন্বিত খসড়া রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। এতে মোট ২৯টি রাজনৈতিক দল তাদের মতামত প্রদান করেছে।

/এসটিএস/এপিএইচ/
বিষয়:
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
সম্পর্কিত
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত
আইন উপদেষ্টা, অ্যাটর্নি জেনারেলসহ বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে ঐকমত্য কমিশনের বৈঠক
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে মতামত দিয়েছে ২৩টি রাজনৈতিক দল
সর্বশেষ খবর
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স
স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সিআর কনফারেন্স
সরকারকে বলবো, না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন: কাদের সিদ্দিকী
সরকারকে বলবো, না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দেন: কাদের সিদ্দিকী
ডিসি মাসুদকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর এআই ছবি, ডিএমপির সতর্কবার্তা
ডিসি মাসুদকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর এআই ছবি, ডিএমপির সতর্কবার্তা
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তেজনা: তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি
শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে উত্তেজনা: তদন্ত কমিটি গঠন করলো ডিএমপি
সর্বাধিক পঠিত
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
অন্তর্বর্তী সরকারের গায়েবানা জানাজা পড়লেন শিক্ষার্থীরা
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
বৃহস্পতিবার থেকে সব ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় শাটডাউন ঘোষণা
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
শিক্ষার্থীদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিএমপি কমিশনার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media