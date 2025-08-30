জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের ওষুধ কোম্পানির চিকিৎসকদের পেছনে অর্থ খরচ করার বক্তব্য ঘিরে উত্তেজিত হয়েছেন একজন চিকিৎসক। চিকিৎসকের উত্তেজিত হওয়ার কারণে অনুষ্ঠান ছেড়ে বিরক্ত হয়ে উঠে গেছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান।
শনিবার (৩০ আগস্ট) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত বাংলাদেশ হেলথ কনক্লেভ-২০২৫ অনুষ্ঠানে এমন দৃশ্য দেখা যায়। তবে কয়েকজনের অনুরোধে তিনি আবার অনুষ্ঠানে ফিরে আসেন।
জামায়াত আমীর বলেন, ওষুধ কোম্পানি ড্রাগ প্রেসক্রাইব করার জন্য একটা বড় অ্যামাউন্ট আপনাদের (চিকিৎসকদের) দেন। এতে ওষুধ খরচ ২০ শতাংশ বাড়ে ডাক্তারদের দেওয়ার জন্য।
এমন বক্তব্য ঘিরে প্রতিবাদ জানান এক চিকিৎসক। ওই চিকিৎসক উত্তেজিত হয়ে বলেন, টাকা নেয় তো আপনার সাজা দেন না কেন। কোন ডাক্তার সাজা পেয়েছে আজ পর্যন্ত!
এসময় জামায়াতের আমীর কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই ওই চিকিৎসক উত্তেজিত হয়ে বলেন, কেন বলবেন আপনি?
জামায়াতের আমির বলেন, আমি বলিনি ডাক্তাররা টাকা নেন, আমি বলেছি ওষুধ কোম্পানি টাকা খরচ করে।
এ নিয়ে তৈরি হয় হট্টগোল। এর মাঝেই অনুষ্ঠানের মঞ্চের আসন থেকে উঠে প্রথমে দর্শক সারিতে ওই চিকিৎসকের কাছে এগিয়ে যান প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান। তিনি ওই চিকিৎসককে কিছু বলার চেষ্টা করেন তবে তিনি তখন তাৎক্ষণিক উচ্চস্বরে ‘নো দিস ইজ টু মাচ’ বলে সোনারগাঁও হোটেলের গ্র্যান্ড বল রুমের গেটের কাছে চলে যান। পরে কয়েকজন তার পথরোধ করতে এগিয়ে গেলে, অনুরোধ করে মঞ্চে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।
পরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, কোম্পানিগুলোর অডিট রিপোর্ট আমরা দেখেছি। কারও কারও বিজ্ঞাপন খাতে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ের তথ্য রয়েছে। পাঁচতারকা হোটেলের একটি সেমিনারেই কোটি টাকার বেশি খরচ হয়। গালা নাইটে তিন কোটি টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। একসঙ্গে ৪০ জন করে বিদেশ সফরে যান এসব আমাদের কাছে নথিভুক্ত রয়েছে।
চিকিৎসকদের উদ্দেশে সায়েদুর রহমান বলেন, বাংলাদেশে ১ লাখ ৪০ হাজার চিকিৎসক থাকলেও হয়তো ১ লাখ কোনও ধরনের সুবিধা নেন না। কিন্তু বাকিদের নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। পাঁচতারকা হোটেলে খাওয়া, বিদেশ সফর, গালা নাইট—এসব আয়োজনের ব্যয়কে বহন করে? স্পষ্ট করে বলতে চাই, কোনও বিতর্কে যাবেন না। আমাদের কাছে সব তথ্য আছে।