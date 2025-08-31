X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
দেশে ভোটার এখন ১২ কোটি ৬৩ লাখ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৪আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:০৪
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ

দেশে এখন মোট ভোটার ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন। রবিবার (৩১ আগস্ট) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নিজ কার্যালয়ের সামনে চূড়ান্ত সম্পূরক ভোটার তালিকা প্রকাশ করে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।  

তিনি বলেন, মোট ভোটারের মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৪১ লাখ ৪৫৫ জন ও নারী ৬ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৮১৯ জন। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ হাজার ২৩০ জন। 

আখতার আহমেদ বলেন, রোজার আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। বর্তমান ভোটার সংখ্যার সঙ্গে ৩১ অক্টোবর নতুন করে আরও ১৮ বছর বয়সী ভোটার যুক্ত হবে।

তিনি বলেন, এবার তালিকা তিনটি হবে। এ বছরের শুরুতে নতুন ভোটার নিয়ে ২ মার্চ ভোটার ছিল ১২ কোটি ৩৭ লাখের বেশি। এরপর বাড়ি বাড়ি তথ্য নেওয়া বাদ পড়াদের হালনাগাদ করে ৩১ অগাস্ট যুক্ত করা হয়েছে। এরপর ভোটার তালিকা আইন সংশোধন হওয়ায় জাতীয় নির্বাচনের আগে ৩১ অক্টোবর পযন্ত যারা ভোটারযোগ্য বা ১৮ বছর বয়সী হবেন তাদেরও তালিকাভুক্ত করা হবে। এরপর চূড়ান্ত ভোটার সংখ্যা হবে ভোটের আগে।

বিষয়:
নির্বাচন কমিশন
