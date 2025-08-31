X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডেইরি উন্নয়ন বোর্ডের ১৩ কাজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩০আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮:৩০
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সুষম খাদ্য হিসেবে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ, বাজারজাতকরণ এবং এ সংক্রান্ত বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপণ ও গেজেট প্রকাশ করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) থেকে এটি কার্যকর হবে।

বাংলাদেশ ডেইরি উন্নয়ন বোর্ড আইনের ৯ ধারায় বোর্ডের ১৩টি কার্যাবলি উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো–

১. বাণিজ্যিকভাবে ডেইরি খামার স্থাপন, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ খাদ্য হিসেবে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া।

২. দুগ্ধ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, শীতলীকরণ এবং দুগ্ধজাত পণ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তালিকাভুক্তি প্রদান।

৩. ডেইরি সংক্রান্ত বিষয়ে বৈজ্ঞানিক কারিগরি ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সুবিধা দিতে সরকারের কাছে সুপারিশ করা।

৪. ডেইরি স্বাস্থ্য, দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ বা অনুরূপ বিষয়ে প্রচারণা ও প্রণোদনা দেওয়া।

৫. দুগ্ধ খামার বা দুগ্ধ শিল্পাঞ্চল সৃষ্টিতে উদ্যোগ গ্রহণ, দুধ উৎপাদনে উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং সমবায় ভিত্তিতে খামার স্থাপনের উৎসাহ ও পরিবেশ সৃষ্টি।

৬. সমবায় পর্যায়ে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঋণ দেওয়া ও আদায় এবং এ বিষয়ে সমবায়ভিত্তিক উদ্যোগে সহায়তা দেওয়া।

৭. দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টি, অবকাঠামো তৈরি ও ব্যবস্থাপনা করা।

৮. নিরাপদ খাদ্য হিসেবে দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের শ্রেণিভিত্তিক মান নির্ধারণ, মান যাচাইয়ের জন্য নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষা, পরিদর্শন এবং মান নিয়ন্ত্রণ বা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. সরকার স্বীকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকারী উদ্যোক্তাদের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০. দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের ওপর বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ, গ্রন্থনা এবং সরকারের কাছে প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ।

১১. দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্যের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট খামার ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন।

১২. ডেইরি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, উৎসাহ, প্রণোদনা ও সহায়তা দেওয়া।

১৩. সরকার অর্পিত অন্য কোনও দায়িত্ব বা নির্দেশনা পালন করা।

/এসআই/আরকে/
বিষয়:
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
ব্রাজিল থেকে মাংস আমদানির খবর ভিত্তিহীন
প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব
দেশি মাছের প্রজাতি রক্ষা করতে হবে: ফরিদা আখতার
সর্বশেষ খবর
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয়দের হামলায় আহত এক শিক্ষার্থী আইসিইউতে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয়দের হামলায় আহত এক শিক্ষার্থী আইসিইউতে
অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল দম্পতির সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের নোটিশ
অতিরিক্ত ডিআইজি গাজী মোজাম্মেল দম্পতির সম্পদের হিসাব চেয়ে দুদকের নোটিশ
মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু
মুন্সীগঞ্জে সেপটিক ট্যাংকে নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যু
রাশিয়ার গভীরে হামলার পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন: জেলেনস্কি
রাশিয়ার গভীরে হামলার পরিকল্পনা করছে ইউক্রেন: জেলেনস্কি
সর্বাধিক পঠিত
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
জামায়াত নেতার বক্তব্যে উত্তেজিত চিকিৎসক, অনুষ্ঠান ছেড়ে উঠে গেলেন বিশেষ সহকারী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
সমাজবিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের প্রধান পরীক্ষক
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
নুরের সুস্থতা জাতীয় পার্টির ‘সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি’, অপেক্ষায় জিএম কাদের
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media