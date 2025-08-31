ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে: প্রেস সচিব

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল ইসলাম বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার পূর্ব ঘোষিত সময়, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।
রবিবার (৩১ আগস্ট) রাত ৯টা ১৫ মিনিট জামায়াত ইসলামী, এনসিপি ও বিএনপির নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।
প্রেস সচিব বলেন, ‘নির্বাচন ছাড়া কোনও বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। জুলাই সনদ প্রাধান্য পেয়েছে আজকের বৈঠকে।’
তিনি আরও বলেন, ‘সেপ্টেম্বরে শেষ সপ্তাহে দুর্গা পূজা হবে। দুর্গা পূজাকে ঘিরে যেন কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে রাজনৈতিক দলগুলোকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।’
পিআর পদ্ধতি নিয়ে শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘পিআর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলমান। ঐকমত্য কমিশন সে ব্যাপারে সিধান্ত নেবে।’