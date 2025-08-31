X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে: প্রেস সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৫আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ২১:৩৫
সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল ইসলাম বলেছেন, প্রধান উপদেষ্টার পূর্ব ঘোষিত সময়, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

রবিবার (৩১ আগস্ট) রাত ৯টা ১৫ মিনিট জামায়াত ইসলামী, এনসিপি ও বিএনপির নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

প্রেস সচিব বলেন, ‘নির্বাচন ছাড়া কোনও বিকল্প নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। জুলাই সনদ প্রাধান্য পেয়েছে আজকের বৈঠকে।’

তিনি আরও বলেন, ‘সেপ্টেম্বরে শেষ সপ্তাহে দুর্গা পূজা হবে। দুর্গা পূজাকে ঘিরে যেন কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে রাজনৈতিক দলগুলোকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।’

পিআর পদ্ধতি নিয়ে শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘পিআর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা চলমান। ঐকমত্য কমিশন সে ব্যাপারে সিধান্ত নেবে।’

 

 

/এএইচএস/এপিএইচ/
বিষয়:
নির্বাচনপ্রেস সচিবশফিকুল আলম
সম্পর্কিত
আগামী নির্বাচনে প্রতিবন্ধীরাও ভোটাধিকার পাবেন: ইসি সানাউল্লাহ
পিআর পদ্ধতিতে জাতীয় নির্বাচনের দাবিতে সরকারকে আইনি নোটিশ
প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের সহায়তায় ভোটকেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগের কথা ভাবছে ইসি
সর্বশেষ খবর
প্রকৌশল শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া কনস্টেবল প্রত্যাহার
প্রকৌশল শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া কনস্টেবল প্রত্যাহার
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবারের সব পরীক্ষা স্থগিত
শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সোমবারের সব পরীক্ষা স্থগিত
নারী কোটা বাতিল, বিজ্ঞান-প্রার্থীদের কোটা ২০ শতাংশ
প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগনারী কোটা বাতিল, বিজ্ঞান-প্রার্থীদের কোটা ২০ শতাংশ
চবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
চবিতে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
সর্বাধিক পঠিত
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
বাংলাদেশে পাকিস্তানি মনোভাব নিয়ে পোলাপান জন্ম নিলো কীভাবে: কাদের সিদ্দিকী
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
রুমিন ফারহানার এলাকায় এসেছি, তিনি আমাদের জন্য উপহার পাঠিয়েছেন: হাসনাত
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
প্রশাসনের সহায়তা না পেয়ে কাঁদলেন চবির সহ-উপাচার্য, হাতজোড় করে সংঘর্ষ থামাতে অনুরোধ
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
কুড়িগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচনবিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী বিএনপি সমর্থিত ১৭ প্রার্থী
খালেদা জিয়াকে ৫ বছর সাজা দেওয়া সেই বিচারপতির পদত্যাগ
খালেদা জিয়াকে ৫ বছর সাজা দেওয়া সেই বিচারপতির পদত্যাগ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media