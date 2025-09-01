বাংলাদেশ ও আইসিআরসি’র মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের আশ্বাস 

বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেডক্রসের (আইসিআরসি) নবনিযুক্ত হেড অব ডেলিগেশন নিকোলাস পল আলবিন ফ্লিউরি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেছেন। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তিনি পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ফ্লিউরির বাংলাদেশে সফল মেয়াদ কামনা করেন। উভয় পক্ষ মানবিক সহায়তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক মানবিক আইন এবং জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য চলমান সমর্থন প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং আইসিআরসির মধ্যে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে মতবিনিময় করে। উপদেষ্টা আইসিআরসি’র সঙ্গে সরকারের অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস দেন, যা ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশে কাজ করছে।
ফ্লিউরি পররাষ্ট্র সচিব আসাদ আলম সিয়ামের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশে আইসিআরসি’র চলমান ও পরিকল্পিত কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের জাতীয় আইএইচএল কমিটির সভাপতি পররাষ্ট্র সচিব কমিটির কাজে সহায়তার জন্য আইসিআরসি’র প্রশংসা করেন। তিনি আইসিআরসি’র গ্লোবাল আইএইচএল ইনিশিয়েটিভে বাংলাদেশের চলমান সম্পৃক্ততা নিয়েও আলোচনা করেন।