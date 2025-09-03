X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
শ্রমিকদের কাজের পরিবেশের উন্নতির প্রশংসা করেছেন জাপানের এমপিরা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৫আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:১৫
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাপান সংসদীয় প্রতিনিধি দল

শ্রম বিষয়ে নিয়োজিত জাপানের একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের কারখানাগুলোতে কাজের পরিবেশের উন্নতির প্রশংসা করলেও আরও অগ্রগতির জন্য কাজ করার ওপর জোর দিয়েছেন। 

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সম্পর্কিত জাপান সংসদীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সাক্ষাৎ করে এই মতামত জানান। 

প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন জাপানের কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল এবং হাউস অব কাউন্সিলরসের সদস্য মিচিহিরো ইশিবাশি। তিনি বলেন, আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে শ্রম পরিবেশের উন্নতি হয়েছে, তবে এখনও আরও অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে।

সাক্ষাৎকালে  ইপিজেডের ভেতরে ও বাইরের কারখানা পরিদর্শনে প্রতিনিধিদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন ইশিবাশি। তিনি বলেন, বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানি পরিদর্শনের সময় তিনি ‘ইতিবাচক শক্তি’ অনুভব করেছেন।

মিচিহিরো ইশিবাশি বলেন, আমরা আশা করি, জাপানি কোম্পানিগুলো অবকাঠামো ও অন্যান্য খাতে আরও বিনিয়োগ করবে।

প্রধান উপদেষ্টা জাপানকে বাংলাদেশের বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে অভিহিত করেন এবং বিগত বছরগুলোতে সহযোগিতার জন্য দেশটিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, দুই দেশের সম্পর্ক বহুমাত্রিক।

শ্রম খাতের সংস্কারকে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তার বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকীকে আইএলওর সব কনভেনশন বাস্তবায়ন এবং সময়মতো গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি সবাইকে তাদের কাজ সম্পন্ন করার জন্য চাপ দিচ্ছেন।

ড. ইউনূস জোর দিয়ে বলেন, আমরা এটা খুব স্পষ্ট করে বলেছি যে, শ্রম ইস্যুতে আমাদের কৈফিয়তমূলক হওয়া উচিত এবং এ নিয়ে অবশ্যই কাজ করা উচিত।

তিনি মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ প্রকল্পে জাপানের সহায়তা কামনা করেন এবং জাপানি কোম্পানিতে বাংলাদেশি টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ও স্পেসিফায়েড স্কিলড ওয়ার্কারের (এসএসডব্লিউ) সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়ার প্রস্তাব করেন।

তিনি বলেন, আমরা এক লাখ তরুণকে জাপানে পাঠানোর পরিকল্পনা করছি। তারা ভাষা প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, শিষ্টাচার পাঠ এবং এমনকি কিছু ইতিহাস শিক্ষা পাবেন। এই তো শুরু, ভবিষ্যতে আমরা আরও পাঠাবো। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের তরুণদের সৃজনশীলতা অন্বেষণ ও প্রদর্শনের জন্য এটি একটি চমৎকার সুযোগ।

এ সময় এসডিজি বিষয়ক সিনিয়র সচিব লামিয়া মোরশেদ ও বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী উপস্থিত ছিলেন।

জাপানড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টা
