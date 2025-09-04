X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

মালিবাগে ধুমপান নিয়ে তর্ক, সোহাগ পরিবহন কাউন্টারে হামলা-ভাঙচুর

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:০৮আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩:১৩
মালিবাগের ম্যাপ।

রাজধানীর মালিবাগ রেলগেট সংলগ্ন সোহাগ পরিবহনের কাউন্টারের সামনে ধুমপান করা নিয়ে স্থানীয় দুই যুবককে সঙ্গে তর্কে জড়ান পরিবহনটির মালিক আলী হাসান পলাশ তালুকদার। এ ঘটনায় জেরে অর্ধ শতাধিক যুবক কাউন্টারে হামলা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে। এতে পলাশ ও তার গাড়িচালক গুরুতর আহত হন। 

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টান দিকে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রমনা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. নাহিদ বলেন, রাত সাড়ে ১১টার দিকে ৯৯৯-এ সংবাদ পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে আছি। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ধুমপান করা নিয়ে দু'টি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। 

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মালিবাগ সোহাগ পরিবহন কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ধুমপান করছিলেন স্থানীয় দুই যুবক। এসময় কাউন্টার কর্তৃপক্ষ তাদের দূরে গিয়ে ধূমপান করতে বললে উভয় পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। পরবর্তীতে ওই দুই যুবকের ফোনে অর্ধশতাধিক লোকজন ঘটনাস্থলে আসলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় কাউন্টারে হামলা ও ভাঙচুর করা হয়।

এসময় কাউন্টারের মালিক আলী হাসান পলাশ তালুকদার ও তার গাড়িচালক মামুন গুরুতর আহত হওয়ার অভিযোগ উঠে।   

পলাশ তালুকদারের ভাই মাজেদুল হক নাদিম অভিযোগ করে বলেন, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা-কর্মীরা এ হামলা চালিয়েছে। তারা দেশীয় অস্ত্রসস্ত্র নিয়ে ভাই ও তার গাড়িচালককে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে।

/এবি/ এস/
বিষয়:
রাজধানী
সম্পর্কিত
মোহাম্মদপুরে চাঁদ গ্রুপের লিডার মানিক-রাজিব গ্রেফতার
বকেয়া পরিশোধের আশ্বাসে সড়ক ছাড়লেন শ্রমিকরা, কুড়িলে যান চলাচল স্বাভাবিক
রাজধানীতে দুই ট্রাফিক পুলিশকে মারধর, গ্রেফতার ১
সর্বশেষ খবর
নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে পটুয়াখালীতে মহাসড়ক অবরোধ
নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে পটুয়াখালীতে মহাসড়ক অবরোধ
পিআর পদ্ধতির নির্বাচন: সংকটের দিকে বাংলাদেশ
পিআর পদ্ধতির নির্বাচন: সংকটের দিকে বাংলাদেশ
শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও দিনটা যেভাবে লিটনের
শেষ ম্যাচ পরিত্যক্ত হলেও দিনটা যেভাবে লিটনের
২০ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৭৪ শতাংশ ঋণের নেই কোনও জামানত
২০ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ৭৪ শতাংশ ঋণের নেই কোনও জামানত
সর্বাধিক পঠিত
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
পদোন্নতি পাওয়া ডিসিদের তুলে আনা হবে: জনপ্রশাসন সচিব
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
তামিম ইকবাল বিএনপির প্রার্থী, বুলবুল সরকারের: বিসিবির সাবেক সভাপতি
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media