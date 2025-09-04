X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন নিয়ে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৮আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৩৮
কথা বলছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আমাদের পক্ষ থেকে কোনও বাধা নেই। তবে এ বিষয়ে দুই পক্ষকেই এগোতে হবে। যদি কোনও বিষয়ে দুই পক্ষ একমত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই এগোবে। 

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সমসাময়িক ইস্যুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশিদের ধরপাকড় প্রসঙ্গে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আমাদের মিশনের কাছ থেকে আমরা খোঁজ-খবর নিচ্ছি, দেখা যাক ফলাফল কী দাঁড়ায়। একটা বিষয় খেয়াল করে দেখুন, ধরা পড়ার সংখ্যায় অর্ধেক কিন্তু বাংলাদেশি। এটা আমাদের জন্য বিব্রতকর। তাদের কেউই কিন্তু কোনও সমস্যা ছাড়া ধরা পড়েছে এমন নয়। অবশ্যই সমস্যা আছে, হয় কাগজপত্র নেই, না হলে অতিরিক্ত সময় থেকেছে। আমার মনে হয়, এটা শুধু সরকারের প্রশ্ন না, এটা সবাই মিলে ঠিক করতে হবে। বাংলাদেশের যে খারাপ অবস্থান, সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এটা আমাদের জন্য খুব ক্ষতিকর।    

তিনি বলেন, কেউ যদি কোথাও কোনও খারাপ অবস্থায় পড়ে কিংবা ধরা পড়ে আমরা কিন্তু তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করি। এটাও দেখতে হবে, আমাদের লোকের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা এতো বেশি ঘটে কেন। এটার একটি কারণ আমি বলতে পারি, আমাদের অভিবাসন ব্যয় অত্যধিক, বেআইনিভাবে অত্যধিক। এটা আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ না করতে পারবো, এই সমস্যাগুলো থাকবে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, নেপাল একটি ছোট্ট দেশ। তাদের এই সমস্যা নেই। তাদের লোকজন যায় এবং ফিরে আসে। চুপচাপ কাজ করে, বেআইনি কিছু করে না। কারণ তারা কম পয়সায় যেতে পারে। তাদের যে এজেন্ট তারা শোষণ করতে পারে না। আমাদের এজেন্টরা শুধু এখানে নয়, কর্মীরা যেসব দেশে যায় সেখানেও র‍্যাকেট করার কারণে অনেক বেশি অর্থ খরচ করতে বাধ্য হয় কর্মীরা। এই জিনিস থেকে আমরা যতক্ষণ না বের হতে পারবো আমাদের অহরহ এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের যে পলিটিক্যাল ক্যাপিটাল তার অনেকখানি ব্যয় হয়ে যাবে তাদের এই কার্যক্রম থেকে উদ্ধারের জন্য।

/এসও/আরকে/
বিষয়:
মালয়েশিয়াপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
পররাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছে ইউএনএইচসিআরের নবনিযুক্ত প্রতিনিধির পরিচয়পত্র পেশ
রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আসিয়ানকে এগিয়ে আসার আহ্বান
পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে ফ্রান্সের বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ
সর্বশেষ খবর
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেলো পিকআপ চালকের
৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
ডাকসু নির্বাচন৮ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ৩৪ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে ঢাবির প্রবেশ পথ
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
প্রশাসনের লোকেরাই শেখ হাসিনার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছে: রিজভী
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করেছে ইসি
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media