পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) আজ, রাজধানীতে বর্ণাঢ্য আয়োজন

যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে আজ ১২ রবিউল আউয়াল (শনিবার, ৬ সেপ্টেম্বর,) পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) পালিত হচ্ছে। ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের এই দিনে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (স.) পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩ বছর বয়সে একই দিনে তিনি ওফাত লাভ করেন।
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে রাজধানীসহ সারা দেশে জশনে জুলুস, মিলাদ মাহফিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে।
কর্মসূচি
ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সকাল ১০টায় আঞ্জুমানে রহমানিয়া মইনীয়া মাইজভান্ডারীয়ার উদ্যোগে জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। জশনে জুলুস সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে কালী মন্দির গেট দিয়ে বের হয়ে দোয়েল চত্বর, শিক্ষা ভবন হয়ে কদম ফোয়ারা ঘুরে আবার কালী মন্দির গেট দিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঢুকে শান্তি সমাবেশে মিলিত হবে। মহাসমাবেশে সভাপতিত্ব করবেন আঞ্জুমানে রহমানিয়া মইনীয়া মাইজভান্ডারীয়ার চেয়ারম্যান শাহ্সূফী শাহজাদা সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ আল্-হাসানী মাইজভান্ডারী।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন পীর-মাশায়েখ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নেতৃবৃন্দ, শীর্ষস্থানীয় আলেম, ইসলামি চিন্তাবিদ, গবেষক-শিক্ষাবিদসহ দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গ।
ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের (ইফা) উদ্যোগে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া সারা দেশে ব্যাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সেমিনারে যৌথ উদ্যোগে চার দিন মহানবী (সা.)-এর জীবন ও কর্মের ওপর সেমিনার বায়তুল মোকাররম মিলনায়তনে ধারণ করা হবে। পরে তা বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্রের ‘ক’ চ্যানেল ও এফএম ১০৬-এ রাত ১০টা ৫ মিনিট থেকে রাত ১০টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত প্রচার করা হবে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বায়তুল মোকাররম মিলনায়তনে দর্শকের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান রেকর্ড করা হবে।
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৭ হিজরি উদযাপন উপলক্ষে দেশবরেণ্য আলেম-ওলামা, ইসলামিক স্কলার, লেখক, কবি ও গবেষকদের লেখা সমৃদ্ধ একটি আকর্ষণীয় সিরাত স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলা
পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে মাসব্যাপী ইসলামি বইমেলার আয়োজন করা হয়েছে। মেলা শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে চলবে রাত ৮টা পর্যন্ত।
জানা গেছে, এবার মেলায় মিশর, তুরস্ক, পাকিস্তান ও লেবাননের পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেবে। এতে প্রায় ২০০টি স্টল স্থান পাচ্ছে।
ইসলামি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
ঢাকা মহানগরীর স্কুল-কলেজ, আলিয়া ও কওমি মাদ্রাসা এবং সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইসলামী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করে সাতটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিষয়গুলো হলো– কিরাত, আজান, হামদ-নাত, রচনা, কবিতা, উপস্থিত বক্তৃতা ও আরবিতে খুতবা লিখন। ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর ইসলামিক ফাউন্ডেশন আগারগাঁও কার্যালয়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১৮ সেপ্টেম্বর বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।
কিরাত ও স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
জাতীয় মসজিদে ১১ সেপ্টেম্বর বাদ মাগরিব কিরাত মাহফিল, ১৭ সেপ্টেম্বর বাদ মাগরিব হামদ-নাত ও ১৮ সেপ্টেম্বর বাদ আসর রাসুল (সা.)-এর শানে স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর আয়োজন করা হবে। এতে দেশের প্রখ্যাত ক্বারি, কবি ও শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন।
এ ছাড়াও ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়, ৫৬টি ইসলামিক মিশন এবং ৮টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে।