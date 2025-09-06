X
শনিবার, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২২ ভাদ্র ১৪৩২
আমাদের সব বিভেদের ওপরে উঠতে হবে: প্রধান বিচারপতি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২৪আপডেট : ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:২৪
সৈয়দ রেফাত আহমেদ (ফাইল ছবি)

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে নুরুল হক ওরফে নুরাল পাগলার লাশ কবর থেকে তুলে পুড়িয়ে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেছেন, ‘যত ঘাত প্রতিঘাতই আসুক না কেন, আমাদের সব বিভেদের ওপরে উঠতে হবে।’

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর কাকরাইলে আর্চবিশপ ভবনে ভ্যাটিকানের কার্ডিনাল জর্জ কোভাকাদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

কবর থেকে লাশ তুলে পুড়িয়ে ফেলার ঘটনায় সাংবিধানিক গণতন্ত্র কী মব তন্ত্রের কাছে বাধা হতে চলেছে, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, ‘আমি আজ অনুষ্ঠানে সংবিধান, মদিনা সনদ বিরাট আদর্শের কথা বলেছি, সেই আদর্শ অর্জনে কোনও না কোনও সময় বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে যায়, ধারাবাহিকতা অনেক সময় আটকে যায়, তবে তার জন্য পিছপা হওয়া যাবে না।’

তিনি বলেন, ‘আজকে যে আলোচনা আমরা করলাম, আপনার ধর্ম, জেন্ডার, বর্ণ, গায়ের কী রং—কিছুই আসে যায় না। আমাদের সব কিছুর ঊর্ধ্বে উঠতে হবে। সেটাই আজকের মেসেজ ছিল। আমাদের সব বিভেদের ওপরে উঠতে হবে, যত ঘাত প্রতিঘাতই আসুক না কেন। আমাদের একসঙ্গে বসে, যে ঘটনা ঘটছে, এর সূত্রপাত খুঁজে বের করতে হবে। এই ঘটনায় নিরুৎসাহিত হবেন না, এগিয়ে যেতেই হবে।’

এ ধরনের ঘটনার পেছনে প্রধান কারণ কী? আমাদের পারস্পরিক আস্থা-ভরসা কী কমছে, নাকি রাজনৈতিক কারণও আছে, তা জানতে চাইলে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ বলেন, ‘সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কাছ থেকে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাটা কী, সেটা আমরা অনেক সময় ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ হচ্ছে না। তবে আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে আমরা কী একটু বেশি চাইছি? আমরা কী খুব তাড়াতাড়ি অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাইছি? একটু সহিষ্ণু, পেশেন্স ও রিয়েলিস্টিক হতে হবে।’

/বিআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
প্রধান বিচারপতি
