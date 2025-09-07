X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভোটের পরিবেশ শতভাগ অনুকূলে: ইসি আনোয়ারুল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৩আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:০৩
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম

নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, ভোট না হওয়ার মতো প্রতিকূল কোনও অবস্থা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে মনে হচ্ছে না। কোনও অনিশ্চয়তা আছে বলে কমিশন মনে করে না। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে দেশে এখনও পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ শতভাগ অনুকূলে রয়েছে।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজনৈতিক দল নিবন্ধন প্রসঙ্গে আনোয়ারুল ইসলাম জানান, প্রায় সব রিপোর্ট কমিশনের হাতে এসেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে। তবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার শেষ ধাপে দলগুলোর নাম নিয়ে আপত্তি জানাতে সুযোগ রাখা হবে।

সংবিধান ও বিদ্যমান আইন নিয়ে বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রস্তাবিত আরপিও সংশোধনী আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ের পরই চূড়ান্ত হয়েছে। অন্য কোনও আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু থাকলে তা সমন্বয় করা হবে।

তিনি আরও জানান, ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে গড় ও মোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোথাও জনসংখ্যা, কোথাও ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং কোথাও প্রশাসনিক দিককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে শতভাগ একভাবে করা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ভোট হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি বলেন, এই প্রশ্ন আমাকেও অনেকে করে। ভোট হবে বলেই আমরা রোডম্যাপ ঘোষণা করেছি।

 

/এএজে/এপিএইচ/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনভোট
সম্পর্কিত
ভাঙ্গা উপজেলার দুই ইউনিয়ন ফিরে পেতে আইনি নোটিশ
ফরিদপুরে আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে দুই মহাসড়ক অবরোধ
সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্তপরিবর্তন এসেছে ৪৬ সংসদীয় আসনের সীমানায়
সর্বশেষ খবর
অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যা বললেন মেঘমল্লার বসু
অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে যা বললেন মেঘমল্লার বসু
সীমান্তে মাদক ও চোরাচালানি পণ্যসহ একজন আটক 
সীমান্তে মাদক ও চোরাচালানি পণ্যসহ একজন আটক 
মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো
মেসিকে ছাড়িয়ে গেলেন রোনালদো
ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণায় বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ
ডাকসু নির্বাচন: প্রচারণায় বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ
সর্বাধিক পঠিত
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
হাটহাজারীতে সংঘর্ষে আহত ৭০, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ১৪৪ ধারা জারি
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
ব্যাংক লোকসানে লভ্যাংশ ও বোনাস বন্ধ: গভর্নর
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
কাদেরিয়া বাহিনী ও ছাত্র সমাজের পাল্টাপাল্টি সমাবেশের ডাক, ১৪৪ ধারা জারি
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
বদরুদ্দীন উমর আর নেই
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ১০ ধাপে নির্ধারণের দাবি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media