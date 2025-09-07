ভোটের পরিবেশ শতভাগ অনুকূলে: ইসি আনোয়ারুল

নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম বলেছেন, ভোট না হওয়ার মতো প্রতিকূল কোনও অবস্থা এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে মনে হচ্ছে না। কোনও অনিশ্চয়তা আছে বলে কমিশন মনে করে না। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে দেশে এখনও পর্যন্ত ভোটের পরিবেশ শতভাগ অনুকূলে রয়েছে।
রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
রাজনৈতিক দল নিবন্ধন প্রসঙ্গে আনোয়ারুল ইসলাম জানান, প্রায় সব রিপোর্ট কমিশনের হাতে এসেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে। তবে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার শেষ ধাপে দলগুলোর নাম নিয়ে আপত্তি জানাতে সুযোগ রাখা হবে।
সংবিধান ও বিদ্যমান আইন নিয়ে বিভ্রান্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রস্তাবিত আরপিও সংশোধনী আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংয়ের পরই চূড়ান্ত হয়েছে। অন্য কোনও আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কিছু থাকলে তা সমন্বয় করা হবে।
তিনি আরও জানান, ভোটার সংখ্যার ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে গড় ও মোট সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোথাও জনসংখ্যা, কোথাও ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং কোথাও প্রশাসনিক দিককে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তবে শতভাগ একভাবে করা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
ভোট হবে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ইসি বলেন, এই প্রশ্ন আমাকেও অনেকে করে। ভোট হবে বলেই আমরা রোডম্যাপ ঘোষণা করেছি।