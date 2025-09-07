X
রবিবার, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৩ ভাদ্র ১৪৩২
নিন্দা জানানো সরকারের দায়িত্ব: প্রেস সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০০আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০০
বক্তব্য রাখছেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম

ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটলে সরকারের দায়িত্ব নিন্দা জানানো। এটা যেকোনও দেশের যেকোনও সরকারের যেকোনও ঘটনার ক্ষেত্রে যেসবের নিন্দা জানানো উচিত, সেটা সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

রবিবার (৭ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

প্রেস সচিব বলেন, এখন যদি এই ধরনের ঘটনা কেন ঘটছে জানতে চান, তাহলে বলি— রাজবাড়ীর ঘটনায় সেখানকার ডিসি দুইবার মিটিং করেছেন, টিএনও বেশ কয়েকবার সেখানকার ইমান আকিদা কমিটির সঙ্গে কথা বলেছেন। এখন স্থানীয় পর্যায়ে তাদের সঙ্গে বারবার মিটিং করা হচ্ছে, প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে তারা তাদের প্রতিশ্রুতির কথাও বলেছেন যে, তারা তাদের বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ রাখবেন। তারপর যে ঘটনা ঘটলো, এটা খুবই ন্যাক্কারজনক একটি ঘটনা। এটা তো সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে সেটার নিন্দা জানানো। সরকারের যে বলিষ্ঠ কণ্ঠ সেটা তো বলতে হবে।  

তিনি বলেন, আর প্রত্যেকটা ঘটনায় আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। এমন না যে বসে থাকা হচ্ছে। নুরুল হক নুরের ঘটনায় আমরা ঘোষণা দিয়েছি— একটা তদন্ত কমিটি হয়েছে। তারা তদন্ত করে দেখবে কীভাবে হলো, কার এখানে দোষ ছিল, কেন এই ঘটনা ঘটলো।

 

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রেস সচিব
