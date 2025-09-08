ভারতে ইলিশ রফতানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। দুর্গাপূজা উপলক্ষে শর্তসাপেক্ষে দেশটিতে ১ হাজার ২০০ টন ইলিশ রফতানি করা হবে।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব এস এইচ এম মাগফুরুল হাসান আব্বাসী সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশি আগ্রহী রফতানিকারকরা আগামী ১১ সেপ্টেম্বর অফিস চলকালীন সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট দফতরে আবেদন করবে। আবেদনের সঙ্গে রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেডলাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর সনদ, ভ্যাট সনদ, বিক্রয় চুক্তিপত্র, মৎস্য অফিদফতরের লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি দাখিল করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রফতানি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১২ দশমিক ৫ মার্কিন ডলার।
ইলিশ রফতানির জন্য ইতোমধ্যে যারা আবেদন করেছেন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগে (৮ সেপ্টেম্বর), তাদেরও নতুন করে আবেদন করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে।