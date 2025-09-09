নেপাল পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখছে ঢাকা

নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ ঘোষণা করায় এবং সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন সেদেশের তরুণরা। আন্দোলনের তুমুল পর্যায়ে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা অলি। বিক্ষোভের জেরে দেশটিতে এখনও সংঘাত বিদ্যমান। নেপালের পরিস্থিতির ওপর তাই নজর রাখছে ঢাকা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানান, নেপাল পরিস্থিতির ওপর আমরা দৃষ্টি রাখছি। সেখানে হাই কমিশনের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত কথা হচ্ছে। তারা আমাদের আপডেট পরিস্থিতি জানাচ্ছে। আপাতত নেপাল ভ্রমণ পরিহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমাদের নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়টিও দেখা হচ্ছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, নেপাল থেকে বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের সদস্যদের আজ দেশে ফেরার কথা থাকলেও সেখানকার বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষণা করায় সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়। এতে করে তারা আটকা পড়ে গেছেন কাঠমুন্ডুতে। জাতীয় দলের খেলোয়াররা ছাড়াও ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) ৫১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষা কার্যক্রমে সেখানে অবস্থান করছিল, তারাও কাঠমুন্ডুতে আটকা পড়েছেন।