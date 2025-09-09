X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

নেপাল পরিস্থিতির ওপরে নজর রাখছে ঢাকা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৯আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:১৯
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

নেপালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধ ঘোষণা করায় এবং সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছেন সেদেশের তরুণরা। আন্দোলনের তুমুল পর্যায়ে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা অলি। বিক্ষোভের জেরে দেশটিতে এখনও সংঘাত বিদ্যমান। নেপালের পরিস্থিতির ওপর তাই নজর রাখছে ঢাকা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কর্মকর্তা জানান, নেপাল পরিস্থিতির ওপর আমরা দৃষ্টি রাখছি। সেখানে হাই কমিশনের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিয়ত কথা হচ্ছে। তারা আমাদের আপডেট পরিস্থিতি জানাচ্ছে। আপাতত নেপাল ভ্রমণ পরিহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আমাদের নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়টিও দেখা হচ্ছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানায়, নেপাল থেকে বাংলাদেশের জাতীয় ফুটবল দলের সদস্যদের আজ দেশে ফেরার কথা থাকলেও সেখানকার বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষণা করায় সব ফ্লাইট বাতিল করা হয়। এতে করে তারা আটকা পড়ে গেছেন কাঠমুন্ডুতে। জাতীয় দলের খেলোয়াররা ছাড়াও ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের (ডিএসসিএসসি) ৫১ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শিক্ষা কার্যক্রমে সেখানে অবস্থান করছিল, তারাও কাঠমুন্ডুতে আটকা পড়েছেন।

 

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
নেপালপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
‘নেপালে এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়বো চিন্তাও করিনি’
নেপালে হেলিকপ্টারে করে মন্ত্রীদের নিরাপদ স্থানে সরাচ্ছে সেনাবাহিনী
দক্ষিণ এশিয়া হঠাৎ অস্থিতিশীল কেন
সর্বশেষ খবর
ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রুশ হামলায় নিহত অন্তত ২০
ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে রুশ হামলায় নিহত অন্তত ২০
সাবেক সচিব শফিকুল ইসলাম কারাগারে
সাবেক সচিব শফিকুল ইসলাম কারাগারে
১২ মিনিটের ঝড়ে সিঙ্গাপুরকে বিধ্বস্ত করেছে বাংলাদেশ 
১২ মিনিটের ঝড়ে সিঙ্গাপুরকে বিধ্বস্ত করেছে বাংলাদেশ 
আমাদের কোনও কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই: লিটন
এশিয়া কাপ আমাদের কোনও কিছু প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই: লিটন
সর্বাধিক পঠিত
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ও তার মায়ের লাশ উদ্ধারের ঘটনায় মামলা, কবিরাজ আটক
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
কুবি শিক্ষার্থী ও মায়ের লাশ উদ্ধার, সিসিটিভি ফুটেজে যা দেখা গেলো
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
গোয়ালন্দের অধিকাংশ মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন গ্রেফতার আতঙ্কে আত্মগোপনে
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
‘তারা ৫০০ কোটি টাকা খরচ করে হলেও চাইবে আমি মনোনয়ন না পাই’
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
দুই মহাসড়কে তীব্র যানজট, গাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media