ইসির পাঁচ কর্মকর্তার দফতর বদল

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বিভিন্ন শাখার উপসচিব পর্যায়ের পাঁচ কর্মকর্তার দফতর বদল করেছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনের সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান সই করা অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
আদেশে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাধারণ সেবা-১ শাখার উপসচিব জি এম সাহাতাব উদ্দিনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন কল্যাণ শাখায়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব মো. রফিকুল ইসলামকে সাধারণ সেবা-১ শাখায়, বাজেট শাখার উপসচিব মো. হুমায়ুন কবিরকে নির্বাচনি সহায়তা ও সরবরাহ শাখায়, মানবসম্পদ উন্নয়ন কল্যাণ শাখার উপসচিব এম মাজহারুল ইসলামকে বাজেট শাখায় এবং উপসচিব এনামুল হককে সাধারণ সেবা-২ শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
আরও বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।