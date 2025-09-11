X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
ইসির পাঁচ কর্মকর্তার দফতর বদল

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:০৯আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১১
নির্বাচন কমিশন ভবন

নির্বাচন কমিশনের (ইসি) বিভিন্ন শাখার উপসচিব পর্যায়ের পাঁচ কর্মকর্তার দফতর বদল করেছে সংস্থাটি। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশনের সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান সই করা অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

আদেশে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাধারণ সেবা-১ শাখার উপসচিব জি এম সাহাতাব উদ্দিনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মানবসম্পদ উন্নয়ন কল্যাণ শাখায়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উপসচিব মো. রফিকুল ইসলামকে সাধারণ সেবা-১ শাখায়, বাজেট শাখার উপসচিব মো. হুমায়ুন কবিরকে নির্বাচনি সহায়তা ও সরবরাহ শাখায়, মানবসম্পদ উন্নয়ন কল্যাণ শাখার উপসচিব এম মাজহারুল ইসলামকে বাজেট শাখায় এবং উপসচিব এনামুল হককে সাধারণ সেবা-২ শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আরও বলা হয়, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ইসি
