সোমবার, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩১ ভাদ্র ১৪৩২
দুই জেলার ডিসি প্রত্যাহার

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৫আপডেট : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ডিসি মো. আব্দুস সামাদ ও মাদারীপুরের ডিসি মোছা. ইয়াসমিন আক্তার (ছবি: সংগৃহীত)
সরকার দুই জন জেলা প্রশাসককে প্রত্যাহার করেছে। তারা হলেন- মাদারীপুরের ডিসি ইয়াসমিন আক্তার ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি আব্দুস সামাদ। 
 
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ আদেশ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। 
 
সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী মাদারীপুরের ডিসি ইয়াসমিন আক্তারকে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি আব্দুস সামাদ ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। 
 
উল্লেখ্য, ডিসি পদে উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। গত ২০ মার্চ এ দুই কর্মকর্তা যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি পান। এ কারণেই তাদের ডিসির দায়িত্ব থেকে তুলে আনলো সরকার।
ডিসিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
