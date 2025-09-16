ভারত-বাংলাদেশের পারস্পরিক নির্ভরতা জোরদার করা উচিত: ভারতীয় হাইকমিশনার

পারস্পরিক নির্ভরতা জোরদার করতে এবং ভৌগোলিক নৈকট্য, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সক্ষমতা এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাকে পারস্পরিক স্বস্তিদায়ক করতে ভারত ও বাংলাদেশের একযোগে কাজ করা উচিত বলে মনে করেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা।
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে ২০২৪ ও ২০২৫ এনডিসি কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি এসব কথা বলেন।
ভারতীয় হাইকমিশনার তার বক্তব্যে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি ও উন্নয়ন কৌশলের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক প্রশাসনের সংস্কার এবং গ্লোবাল সাউথের স্বার্থের সংস্কারের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্থিতিশীল এবং দ্রুত জাতীয় উন্নয়নের জন্য ভারতের প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাতে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন।
তিনি ভারতের বিদেশ নীতির অগ্রাধিকারের আওতায় ‘প্রতিবেশী প্রথম’, ‘অ্যাক্ট ইস্ট নীতি’, ‘মহাসাগর মতবাদ’ এবং ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন।
তিনি বলেন, ‘এই অঞ্চলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি হিসেবে ভারত-বাংলাদেশ বিমসটেকের কাঠামোর অধীনে আঞ্চলিক সংহতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।’
হাইকমিশনার উল্লেখ করেন যে, ‘ভারত পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও পারস্পরিক সংবেদনশীলতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি স্থিতিশীল, ইতিবাচক, গঠনমূলক, দূরদর্শী এবং পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক অন্বেষণ অব্যাহত রাখবে।’