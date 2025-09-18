প্রবাসীরা ভোট দেবেন যেভাবে

প্রবাসীদের পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার প্রাথমিক পদ্ধতি তুলে ধরে ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, নিবন্ধিতরাই পোস্টাল ব্যালট পেপারে ভোট দিতে পারবেন। কোনও প্রবাসী নিবন্ধন করে দেশে এসে ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই। নিবন্ধনের জন্য পোস্টাল ভোট বিডি নামে অ্যাপ তৈরি হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
আখতার আহমেদ জানান, পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে। কবে নাগাদ নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হবে তা জানানো হবে পরে। এছাড়া ডাক বিভাগের মাধ্যমে ব্যালট পেপার কবে পাঠানো হবে এবং প্রবাস থেকে রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে আসবে সেটা তফসিলের ওপর নির্ভর করছে। সে জন্য পরে বিস্তারিত গণমাধ্যমে জানানো হবে বলেও জানান তিনি।
ইসি সচিব বলেন, প্রবাসীদের পাশাপাশি নিবন্ধিত দেশের অভ্যন্তরে ভোটে নিয়োজিত কর্মকর্তা, সরকারি কর্মকর্তা ও আইনি হেফাজতে থাকা ব্যক্তিরা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন। সে ক্ষেত্রে তাদেরও অ্যাপে নিবন্ধন করতে হবে।
নিবন্ধিত প্রবাসীর কাছে কীভাবে খাম ও নির্দেশনা যাবে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে খাম পাঠানো হবে প্রবাসীদের কাছে। ব্যালট পেপারে ক্যান্ডিডেটদের নাম থাকবে না। শুধু থাকবে প্রতীক এবং প্রতীকের পাশে একটা স্পেস করে দেওয়া থাকবে। সেই স্পেসে তারা টিক চিহ্ন অথবা ক্রস চিহ্ন দিয়ে ভোট দেবেন।
তিনি বলেন, একটা বড় খামের মধ্যে তিনটা খাম দিয়ে প্রবাসীদের ঠিকানায় পোস্ট করা হবে বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মাধ্যমে। একটা ব্যালট পেপার, আরেকটা খামের ভেতরে ভরা থাকবে। ভোট দেওয়ার পর আরেকটা খাম ফেরত পাঠাবে। এর মধ্যে নির্দেশনাও থাকবে।
প্রবাসীদের ভোটের বিষয়টি কবে শুরু হবে জানতে চাইলে ইসি সচিব বলেন, এটা কবে নাগাদ শুরু করতে পারবো, এটা সিডিউল ঘোষণার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটা সিনক্রোনাইজ করে পরে জানিয়ে দেওয়া হবে।