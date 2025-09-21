X
জনপ্রশাসন সচিব মোখলেস উর রহমান প্রত্যাহার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৫৫আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫:৩১
মোখলেস উর রহমান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি করা হয়েছে তাকে।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) এ আদেশ সংবলিত প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

চুক্তিতে নিয়োজিত মোখলেস উর রহমানকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে বদলি করে রবিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের পদটি সচিব পদমর্যাদার। এই দায়িত্বে মোখলেস উর রহমান সিনিয়র সচিব পদমর্যাদা ভোগ করবেন।

গণঅভ্যুত্থানে সরকার পতনের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়ে গত বছরের ২৮ আগস্ট জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরীকে ওএসডি করে।

এরপর ১৯৮২ সালের বিসিএস ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা মোখলেস উর রহমানকে অবসর থেকে ফিরিয়ে এনে দুই বছরের চুক্তিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

মোখলেস উর রহমান জনপ্রশাসন সচিবের দায়িত্ব নেওয়ার পর বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি নিয়ে জনপ্রশাসনের চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে ডিসি নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগও উঠেছিল।

অপরদিকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (সচিব) মো. রুহুল আমিনকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করা হয়েছে।

 

