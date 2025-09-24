X
বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৯ আশ্বিন ১৪৩২
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৬আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:৫৮
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসসহ অন্যান্য বিশ্ব নেতার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ড. ইউনূস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে নিউইয়র্কে অবস্থানরত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমন্ত্রণে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) প্রফেসর ইউনূস ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তার সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান ড. ইউনূস।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফিলিপ, জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা, জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগেসহ বেশ কয়েক জন বিশ্ব নেতার সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ড. ইউনূস।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিষয়ক মার্কিন বিশেষ দূত সার্জিও গরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন প্রধান উপদেষ্টা।

রাশিয়াকে কাগুজে বাঘ বললেন ট্রাম্প, কড়া জবাব ক্রেমলিনের
সৌদি গ্র্যান্ড মুফতির মৃত্যুতে প্রধান উপদেষ্টার শোক
শান্তিতে নোবেল পেতে চাইলে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করুন: ট্রাম্পকে ম্যাক্রোঁ
সর্বশেষ খবর
পদত্যাগ করে জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির দুই নেতা
৭০ বছর বয়সেও রোমাঞ্চপ্রিয়, স্বপ্ন পূরণে দিলেন স্কাইডাইভ
খুলনায় গুলিতে যুবক আহত
পলাতক মন্ত্রীর চেক দিয়ে এক কোটি ৭৬ লাখ টাকা উত্তোলন
সর্বাধিক পঠিত
আমলাদের আচরণে হঠাৎ পরিবর্তনের নেপথ্যে কী
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা
মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখে পুরো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত
শিগগিরই আসন চূড়ান্ত করছে বিএনপি, দলকে পাশেই পাচ্ছেন মির্জা ফখরুল
দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১২ দিন ছুটি
