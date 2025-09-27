ডিসেম্বরে বইমেলা নিয়ে সংশয়

নির্বাচনের পরে অমর একুশে বইমেলা আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এখন বিষয়টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সাংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। ফলে এর আগে নেওয়া ‘ডিসেম্বরে বইমেলা হবে’ সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছে সংশয়।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক শাখার একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বাংলা ট্রিবিউনকে জানান, গত ২১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে ফেব্রুয়ারিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও বইমেলা আয়োজনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনের আগ মুহূর্তে বইমেলার নিরাপত্তা নিয়েও আলোচনা হয়। সে কারণে নির্বাচনের পর বইমেলা আয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠানো হয়। এখন বিষয়টির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়।
তবে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র তথ্য অফিসার মাহবুবুর রহমান তুহিন বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘নির্বাচনের পরে বইমেলা আয়োজনের কোনও সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি।’
এদিকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘এসব নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। রবিবার সব জানাতে পারবো।’
প্রসঙ্গত, প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি মাসে অমর একুশে বইমেলা আয়োজনের রীতি থাকলেও এবার নির্বাচন আর রোজার কারণে তা এগিয়ে ডিসেম্বর মাসে আয়োজনের তারিখ জানায় বাংলা একাডেমি। গত ১৮ সেপ্টেম্বর বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম জানান, অমর একুশে বইমেলা ২০২৬ অনুষ্ঠিত হবে ২০২৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে।