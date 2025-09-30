X
মঙ্গলবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৫ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে টানা ৪ দিনের ছুটি

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৭আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:৩৭
বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে টানা ৪ দিনের ছুটি

সরকারি অফিস, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টানা চার দিনের ছুটি শুরু হচ্ছে আগামীকাল বুধবার (১ অক্টোবর) থেকে। দুর্গাপূজার ছুটি ১ অক্টোবর বুধবার ও ২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটি ৩ অক্টোবর শুক্রবার ও ৪ অক্টোবর শনিবার পর্যন্ত মোট চার দিনের ছুটি পাচ্ছেন তারা।

জানা গেছে, ২০২৫ সালের সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, দুর্গাপূজার মহানবমী উপলক্ষে বুধবার (১ অক্টোবর) নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। পরদিন ২ অক্টোবর বিজয়া দশমী হচ্ছে দুর্গাপূজার সাধারণ ছুটি। ৩ ও ৪ অক্টোবর যথাক্রমে শুক্রবার ও শনিবার হওয়ায় তা সাপ্তাহিক ছুটির অংশ হিসেবে গণ্য হবে। এতে টানা চার দিন ছুটি উপভোগ করতে পারবেন সরকারি চাকরিজীবী, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা।

গত বছরের ৫ আগস্ট অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দুর্গাপূজার সাধারণ ছুটির পাশাপাশি এক দিন নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা করে। এতে তখনও সাপ্তাহিক দুই দিন ছুটির সঙ্গে টানা চার দিন ছুটি পান সরকারি চাকরিজীবীরা।

/এসআই/এমএইচআর/
বিষয়:
ছুটিদুর্গাপূজাঅন্তর্বর্তীকালীন সরকার
সম্পর্কিত
বুধবার থেকে টানা ৪ দিনের ছুটিতে ব্যাংক ও পুঁজিবাজার
এবার গুজব ছড়িয়ে কেউ সুবিধা করতে পারছে না: ডিজি এনটিএমসি
রামকৃষ্ণ মিশনে কুমারী দেবীর আরাধনায় ভক্তদের ঢল
সর্বশেষ খবর
এই উৎসবে নিজ হাতে সুস্বাদু গোলাপজাম
এই উৎসবে নিজ হাতে সুস্বাদু গোলাপজাম
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
পাঁচ ব্যাংকের একীভূত ইউনাইটেড ইসলামী ব্যাংকের অফিসের অনুমোদন
সাবেক সংসদ সদস্য বুবলীর জামিন নামঞ্জুর
সাবেক সংসদ সদস্য বুবলীর জামিন নামঞ্জুর
অবরোধ প্রত্যাহারের পর ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার হবে, তদন্ত কমিটি গঠিত
অবরোধ প্রত্যাহারের পর ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার হবে, তদন্ত কমিটি গঠিত
সর্বাধিক পঠিত
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
অজ্ঞাত স্থান থেকে নিখোঁজ দুই বোনের ভিডিওবার্তা, দিলেন ‘ধর্মান্তরিতের’ খবর
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ঘনীভূত হচ্ছে সংকট, কী আছে শাহজালালের থার্ড টার্মিনালের ভাগ্যে
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
ইসলামী ব্যাংকে ২ শতাধিক কর্মী ছাঁটাই, ৪৯৭১ ওএসডি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
টাঙ্গাইলে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাবাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি হলে সব ধরনের ভারতীয় ভিসা দেওয়া হবে
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভিসার নিয়মে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media