রোহিঙ্গাদের জন্য আরও ৬০ মিলিয়ন ডলার দেবে যুক্তরাষ্ট্র

মিয়ানমার থেকে পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে আরও ৬০ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরে রোহিঙ্গা বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে এই ঘোষণা দেন জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত চার্লস হার্ডার।
বক্তব্যে হার্ডার বলেন, জীবন বাঁচাতে এবং যেখানে প্রয়োজন সেখানে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিতে মার্কিন প্রতিশ্রুতির ওপর জোর দিয়ে আজ আমি বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য ৬০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সহায়তা প্রদানের জন্য আমাদের অভিপ্রায় ঘোষণা করছি। এর মাধ্যমে আমরা আশা করছি বাংলাদেশের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ তৈরি করতে এবং সহায়তা সংস্থাগুলো ব্যয় সাশ্রয় বাড়াতে অর্থবহ নীতিমালা পরিবর্তন করবে।
তিনি বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মর্যাদা, সুরক্ষা এবং আশা নিশ্চিত করার জন্য বর্ধিত অবদান অত্যাবশ্যক। এটি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একার দায়িত্ব নয়। ওভারল্যাপ, অদক্ষতা এবং অপ্রয়োজনীয়তা দূর করার জন্য আমাদের অবশ্যই সহায়তা পর্যালোচনা করতে হবে। আমাদের অবশ্যই স্থানীয় সমাধানগুলো সর্বাধিক করতে হবে এবং ব্যয়বহুল মাথাপিছু খরচ হ্রাস করতে হবে।
হার্ডার বলেন, বোঝা ভাগাভাগি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি কৌশলগত প্রয়োজনীয়তা। একযোগে কাজ করার মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাস্তুচ্যুতির মূল কারণগুলো মোকাবিলা করতে, টেকসই সমাধানকে সমর্থন করতে এবং এই অঞ্চলে আরও অস্থিতিশীলতা রোধ করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে জোরদার করতে পারে।
রোহিঙ্গা ও অন্যান্য সংখ্যালঘুসহ মিয়ানমারের জনগণকে সমর্থন অব্যাহত রাখবে যুক্তরাষ্ট্র। আমরা অন্যান্য দাতাদের এই প্রচেষ্টায় আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি, যোগ করেন তিনি।