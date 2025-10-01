ভোট হবে দিনের বেলায়, রাতে নয়: ধর্ম উপদেষ্টা

ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হবে। সবাই ভোট দিতে পারবেন। ভোট হবে দিনের বেলার, রাতের বেলা নয় বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।
বুধবার (১ অক্টোবর) রাজধানীর বকশিবাজারে সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ২৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।
ড. খালিদ হোসেন বলেন, নতুন নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পুরানো ঠিকানায় চলে যাবো। আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। সুযোগ সব সময় আসে না। একবার সুযোগ আসতে ৫৪ বছর লেগে যায়। আবার কবে সুযোগ আসবে জানি না। তাই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধ হই। ঐক্যই শক্তি, শক্তিই শান্তি।
ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে ৫৪ বছর পর সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না। অতি আধুনিক শিক্ষার নামে মাদ্রাসা শিক্ষায় কোরআন-হাদিস থেকে সরে গিয়ে কোণঠাসা হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষায়িত শিক্ষা। আধুনিকতার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার মূল ভিত্তি থাকতে হবে কোরআন এবং হাদিস, ফেকাহ।
তিনি বলেন, দেশে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসার ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। আলিয়া পদ্ধতির মাদ্রাসার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। অনেক যোগ্য ব্যক্তি এখানে তৈরি হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসার ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। আরবি, ইংরেজি জানলে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও বৃত্তি পাবেন।
রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে যুগ যুগ ধরে আলিয়া মাদ্রাসা ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করি। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির নামে দুর্বৃত্তপনা বন্ধ করতে হবে। আমাদের আল্লাহ এক, কোরআন এক, কেবলাও এক। এই মিল আমাদের এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবে।
এসময় শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় একটা ঘাটতি রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে আধুনিক এবং যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।
শিক্ষা উপদেষ্টা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শেখায় আরও মনযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। এ সময় ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার মাঠ ও জমি দ্রুত প্রক্রিয়ায় সমাধান, শিক্ষক সংকট, অ্যাকাডেমিক ভবন ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি।