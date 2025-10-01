X
বুধবার, ০১ অক্টোবর ২০২৫
১৬ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভোট হবে দিনের বেলায়, রাতে নয়: ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:০৫আপডেট : ০১ অক্টোবর ২০২৫, ১৯:১৩
ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন (ফাইল ছবি)

ফেব্রুয়ারিতে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন হবে। সবাই ভোট দিতে পারবেন। ভোট হবে দিনের বেলার, রাতের বেলা নয় বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।  

বুধবার (১ অক্টোবর) রাজধানীর বকশিবাজারে সরকারি মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ২৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

ড. খালিদ হোসেন বলেন, নতুন নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পুরানো ঠিকানায় চলে যাবো। আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। সুযোগ সব সময় আসে না। একবার সুযোগ আসতে ৫৪ বছর লেগে যায়। আবার কবে সুযোগ আসবে জানি না। তাই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধ হই। ঐক্যই শক্তি, শক্তিই শান্তি।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে ৫৪ বছর পর সুযোগ এসেছে। এ সুযোগ কোনোভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না। অতি আধুনিক শিক্ষার নামে মাদ্রাসা শিক্ষায় কোরআন-হাদিস থেকে সরে গিয়ে কোণঠাসা হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষায়িত শিক্ষা। আধুনিকতার পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষার মূল ভিত্তি থাকতে হবে কোরআন এবং হাদিস, ফেকাহ।

তিনি বলেন, দেশে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসার ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। আলিয়া পদ্ধতির মাদ্রাসার অবদান স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো। অনেক যোগ্য ব্যক্তি এখানে তৈরি হয়েছেন। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসার ঐতিহ্য ধরে রাখতে হবে। আরবি, ইংরেজি জানলে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও বৃত্তি পাবেন।

রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে যুগ যুগ ধরে আলিয়া মাদ্রাসা ভূমিকা রাখছে উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এই ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে প্রত্যাশা করি। পাশাপাশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির নামে দুর্বৃত্তপনা বন্ধ করতে হবে। আমাদের আল্লাহ এক, কোরআন এক, কেবলাও এক। এই মিল আমাদের এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসবে।

এসময় শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় একটা ঘাটতি রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে আধুনিক এবং যুগোপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার।

শিক্ষা উপদেষ্টা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান শেখায় আরও মনযোগী হওয়ার আহ্বান জানান। এ সময় ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার মাঠ ও জমি দ্রুত প্রক্রিয়ায় সমাধান, শিক্ষক সংকট, অ্যাকাডেমিক ভবন ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান তিনি।

/এএজে/এমকেএইচ/
বিষয়:
নির্বাচনমাদ্রাসাধর্ম উপদেষ্টাশিক্ষা উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
নির্বাচনে ফ্যাসিস্ট শক্তি মোকাবিলা বড় চ্যালেঞ্জ: আইজিপি
সাংবাদিক মেহেদি হাসানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারনির্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্ব নিয়ে যা বললেন ড. ইউনূস
নির্বাচনি প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন দেড় লাখ পুলিশ সদস্য: আইজিপি
সর্বশেষ খবর
চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ
চুয়াডাঙ্গা সীমান্ত থেকে বাংলাদেশি যুবককে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
সাগরে নিম্নচাপ, বন্দরে ৩ নম্বর সতর্কতা সংকেত
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
পূজা বিঘ্ন করতে পাহাড়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সুন্দরবনে জেলেকে টেনে নিয়ে গেলো কুমির, ৭ ঘণ্টা পর লাশ উদ্ধার
সর্বাধিক পঠিত
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
একীভূত হতে যাওয়া পাঁচ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকের টাকা কতটা নিরাপদ?
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
চিকিৎসাধীন ‍সাবেক মন্ত্রীর হাতে হাতকড়া, যা বলছে কারা কর্তৃপক্ষ
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ থেকে সরে যাবে ইতালির নৌবাহিনী
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
খাগড়াছড়ির সেই ছাত্রীকে ধর্ষণের আলামত পাননি চিকিৎসক
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ইসলামী ব্যাংক কর্মকর্তাদের বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষার ফল প্রকাশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media