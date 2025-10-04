X
শনিবার, ০৪ অক্টোবর ২০২৫
১৯ আশ্বিন ১৪৩২
ঢাকায় আসছেন তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫২আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:৫২
তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বেরিস একিন্চি

চতুর্থ দফার পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠ‌কে বস‌ছে বাংলাদেশ ও তুরস্ক। বৈঠ‌কে তুরস্কের পক্ষে নেতৃত্ব দেবেন দেশটির উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বেরিস একিন্চি। একিন্চি দুই দি‌নের সফ‌রে সোমবার (৬ অক্টোবর) ঢাকায় আস‌ছেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানি‌য়ে‌ছেন, পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠ‌কে বাংলাদেশ ও তুরস্কের সম্প‌র্কের সাম‌গ্রিক বিষ‌য়ে আলোচনা হ‌বে। আলোচনায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতা প্রাধান্য পে‌তে পা‌রে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, আগামী ৭ অক্টোবর ঢাকায় বাংলাদেশ ও তুরস্কের ম‌ধ্যে চতুর্থ ফ‌রেন অ‌ফিস কনসাল‌টেশন হ‌বে। পাঁচ বছর পর দুই দে‌শের স‌চিবরা বৈঠ‌কে বস‌ছেন। দুই দে‌শের সম্প‌র্কের সাম‌গ্রিক বিষ‌য়ে আলোচনা হ‌বে।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গে‌ছে, ঢাকা সফরকালে পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠ‌কে অংশ নেওয়ার পাশাপা‌শি তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, সড়ক পরিবহন ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা র‌য়ে‌ছে।

কূটনীতিক সূত্রগু‌লো বল‌ছে, তুরস্কের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায় বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের সঙ্গে পৃথক বৈঠ‌কে মি‌লিত হতে পারেন।

/এসও/আরআইজে/
বিষয়:
তুরস্কপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
