সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
গণমাধ্যমের সঙ্গে ইসির সংলাপ আজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:২৬আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৩৩
নির্বাচন কমিশন ভবন

আগামী এয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সোমবার (৬ অক্টোবর) গণমাধ্যমের সঙ্গে নির্বাচনি সংলাপ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসির জনসংযোগ শাখার সহকারি পরিচালক মো. আশাদুল হক এ তথ্য জানিয়েছেন।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে নির্বাচনি সংলাপ শুরু করেছিল এএমএম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন কমিশন।

মো. আশাদুল হক জানান, সকাল সাড়ে ১০টায় ইলেকট্রনিক মিডিয়া (টেলিভিশন) এবং দুপুর আড়াইটায় পত্রিকা ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি। এই সংলাপে দুই দফায় ৪০ জনের মতো গণমাধ্যম প্রতিনিধিদের অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

তিনি আরও জানান, আগামীকাল (৭ অক্টোবর) নারী নেত্রী ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সংলাপে বসার কথা রয়েছে। এরপর জুলাই যোদ্ধা, রাজনৈতিকদলগুলোর সঙ্গেও বসবে ইসি।

উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন বলেছেন, সংলাপে উঠে আসা মতামত তার কমিশন বাস্তবায়ন করবে।

ইসিগণমাধ্যমসংলাপ
যে বনাঞ্চল রক্ষা করছে উপকূল, তা উজাড় করে দিচ্ছে ‘দুর্বৃত্তরা’
আজ বিশ্ব শিশু দিবস
টিভিতে আজকের খেলা (৬ অক্টোবর, ২০২৫)
বাগেরহাটে সাংবাদিক হত্যা মামলার আসামি ১৯ জন
ইসলামী ব্যাংকে ‘অবৈধ নিয়োগ’ বাতিলের দাবিতে মানববন্ধন
শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হবে: ঢাকা জেলা প্রশাসক
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া বাড়লো ৫০০, প্রত্যাখ্যান করে আন্দোলনের ডাক
উপদেষ্টাদের অনেকেই নিজেদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবছেন: নাহিদ
নির্বাচনে সব দলের যুক্ত হওয়ার আশা জাতিসংঘ প্রতিনিধির
