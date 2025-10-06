X
সোমবার, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
২১ আশ্বিন ১৪৩২
প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটসের সভাপতির বৈঠক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৬আপডেট : ০৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫:১৬
রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটসের (এফআইডিএইচ) সভাপতি অ্যালিস মোগওয়ে, ছবি: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর হিউম্যান রাইটসের (এফআইডিএইচ) সভাপতি অ্যালিস মোগওয়ে সোমবার (৬ অক্টোবর) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। দুই নেতা বাংলাদেশ ও বিশ্বের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

প্রফেসর ইউনূস মিসেস মোগওয়েকে তার সফরের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং দেশের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, ‘‘গত মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ফাঁকে আমি অনেক আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকর্মীর সঙ্গে দেখা করেছি। দেশ যখন একটি সংকটময় সময় এগিয়ে আসছে, তখন আমি তাদের সবাইকে বাংলাদেশে আসার আহ্বান জানিয়েছি।’’

প্রফেসর ইউনূস বলেন, ‘‘প্রতিটি সফর অবহেলিত বিষয়গুলো তুলে ধরতে সহায়তা করে এবং আমাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে বাধ্য করে।’’

তিনি তার প্রয়াত বন্ধু আর্চবিশপ ডেসমন্ড টুটুর কথাও বলেন এবং ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি তাদের অভিন্ন প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করেছিলেন।

বৈঠকে গাজার মানবিক সংকট নিয়েও আলোচনা করেন তারা। মিসেস মোগওয়ে গাজার জনগণকে সমর্থন করার জন্য এফআইডিএইচের চলমান প্রচেষ্টার রূপরেখা তুলে ধরেন এবং অধ্যাপক ইউনূসের দৃঢ় সংহতির প্রশংসা করেন।

তিনি মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক নীতিমালা সমুন্নত রাখার জন্য প্রফেসর ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অঙ্গীকারের প্রশংসা করেন।

তিনি বলেন, ‘‘কঠিন পরিস্থিতিতে আপনারা অসাধারণ কাজ করছেন।’’

১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের প্রতিফলন, পূর্ববর্তী বাংলাদেশ প্রশাসনের অধীনে জোরপূর্বক গুম এবং ভিন্নমত বন্ধ করার বিষয়ে

মোগওয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান গতির কথাও স্বীকার করেন।

তিনি বলেন, তরুণরা পরিবর্তনের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখাচ্ছে এবং তিনি বাংলাদেশকে তার চিন্তাভাবনা এবং সকালের প্রার্থনায় স্মরণ করেন।

বেসরকারি সংস্থা অধিকারের জ্যেষ্ঠ গবেষক তাসকিন ফাহমিনাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

 

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
যমুনাপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
