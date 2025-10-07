X
মঙ্গলবার, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
২২ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ থাকলে এমপি হওয়া যাবে না

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট  
০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৯আপডেট : ০৭ অক্টোবর ২০২৫, ১১:৩৯
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) কারও বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল হলে তিনি সংসদ সদস্য (এমপি) হওয়ার বা থাকার যোগ্য হবেন না বলে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

সোমবার (৬ অক্টোবর) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

এতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি নিম্ন লিখিত অবস্থানগুলোতে থাকার জন্য অযোগ্য বিবেচিত হবেন। তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া বা থাকার যোগ্য হবেন না। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেয়র বা প্রশাসক হিসেবে নির্বাচিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত হতে বা থাকতে পারবেন না। প্রজাতন্ত্রের কোনও চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে পারবেন না। এছাড়া অন্য কোনও সরকারি পদে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না।

এতে আরও বলা হয়েছে, উপধারা (১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, ট্রাইব্যুনালে কোনও ব্যক্তি অব্যাহতি বা খালাসপ্রাপ্ত হলে, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধারা প্রযোজ্য হবে না।

/বিআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
মামলাআইন মন্ত্রণালয়প্রজ্ঞাপনসংসদ সদস্যআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
সম্পর্কিত
আইন সচিব হলেন বিচারক লিয়াকত আলী মোল্লা
নুরাল পাগলার বাড়ি থেকে লুট হওয়া খাটের মাচাসহ যুবক গ্রেফতার
বা‌গেরহা‌টে সাংবাদিক হায়াত হত্যা মামলায় দুজন গ্রেফতার
সর্বশেষ খবর
থানার পাশে মুদিদোকানিকে গলা কেটে হত্যা
থানার পাশে মুদিদোকানিকে গলা কেটে হত্যা
দুই বছরেরও বেশি সময় পর অস্ট্রেলিয়া দলে রেনশ
দুই বছরেরও বেশি সময় পর অস্ট্রেলিয়া দলে রেনশ
আইন সচিব হলেন বিচারক লিয়াকত আলী মোল্লা
আইন সচিব হলেন বিচারক লিয়াকত আলী মোল্লা
কন্টাক্ট লেন্সে দুনিয়া দেখুন, কিন্তু সাবধানে
কন্টাক্ট লেন্সে দুনিয়া দেখুন, কিন্তু সাবধানে
সর্বাধিক পঠিত
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
রূপসা নদীতে ডুবলো সুন্দরবনের ট্যুরিস্ট জাহাজ
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
এক সপ্তাহের মধ্যে অনেকগুলো ঘটনা ঘটবে: চিফ প্রসিকিউটর
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
বেসরকারি শিক্ষকদের বাড়িভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব অর্থ বিভাগে
কার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
এসএমই খাতের বৈদেশিক লেনদেনকার্ডে বছরে পাঠানো যাবে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ডলার
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
উপদেষ্টা আসছেন বলে চলছে অস্থায়ী সংস্কার, ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে তীব্র যানজট
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media