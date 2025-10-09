X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৩ আশ্বিন ১৪৩২
‘সরকারি বয়ান শুনে অসুস্থ লাগছে’ : নূর খান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩৪আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ০১:৩৪
সপ্রাণ আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠক।

মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় অসুস্থবোধ করছেন বলে মন্তব্য করেছেন গুম সংক্রান্ত কমিশনের সদস্য ও মানবাধিকারকর্মী মো. নূর খান।

বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানী ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে মানবাধিকার সংগঠন সপ্রাণ আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রেস সচিবের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় এমন মন্তব্য করেন তিনি।

এসময় নূর খান বলেন, সরকারের বয়ান শুনে অসুস্থ বোধ করছি। যে অভিযোগটা তিনি (শফিকুল আলম) দিয়ে গেলেন যে মানবাধিকার সংগঠনগুলো সব পরিসংখ্যান নেয় পত্রিকা থেকে। সরকারের প্রশাসন যে রিপোর্ট করে সেটি সত্য, আর মানবাধিকারকর্মী এবং সাংবাদিকেরা যে রিপোর্ট করেন, সেটার সত্যতা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের একজন প্রতিনিধির কাছ থেকে এ ধরনের বয়ান শুনতে হলো।

এর আগে বৈঠকে প্রেস সচিব বলেন, আমি মনে করি, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে চিত্র গণমাধ্যমে দেখা যায়, বাস্তবতা তার চেয়ে অনেক ভালো।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানবাধিকার প্রতিবেদনের একটা বড় সমস্যা হলো পত্রিকাগুলোর রিপোর্টের ওপর নির্ভর করা। যে পত্রিকার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, সেই রিপোর্ট কতটা বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য- সে প্রশ্ন তোলেন শফিকুল আলম।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের ঘটনাগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করার কথাও বলেন প্রেস সচিব।

বিষয়:
মানবাধিকারপ্রেস সচিবশফিকুল আলম
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media