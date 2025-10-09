X
বৃহস্পতিবার, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
২৪ আশ্বিন ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

‘৫০ শতাংশ সাধারণ আসনে নারীদের সরাসরি মনোনয়ন দিতে হবে’

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৩৬আপডেট : ০৯ অক্টোবর ২০২৫, ১৮:৪২
বক্তব্য দিচ্ছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার বলেছেন, আগামী নির্বাচনেই ৫০ শতাংশ সাধারণ আসনে নারীদের সরাসরি মনোনয়ন দিতে হবে। পরবর্তী সময়ে এ দাবি পূরণ করা হবে, এ ধরনের প্রতিশ্রুতি ভাঁওতাবাজি। ঐকমত্য কমিশনে নারীদের উপেক্ষার বিষয়টিও লজ্জার।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকালে রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটে জাতীয় রাজনীতিতে নারীর অর্থপূর্ণ প্রতিনিধিত্বের দাবিতে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ফোরাম আয়োজিত সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি। 

সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নারী প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

ফরিদা আখতার বলেন, ১৯৮৭ সালে সর্ব প্রথম আমরা নারীদের সরাসরি নির্বাচনের সুযোগ দাবিতে আন্দোলন করেছি। তখন আওয়ামী লীগ সেখান থেকে বের হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ৯০-এর দশকে এরশাদের সময়ে নারীদের অলঙ্কার হিসেবে দেখা হয়। তখন বিভিন্ন নারী সংগঠন তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়। আমরা এখনও থেমে যায়নি।

তিনি বলেন, অনেক রাজনৈতিক দলে নারীরা কষ্ট করেন। কিন্তু তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন করা হয়নি। তাই আমরা বলবো অধিকারের বিষয়টি নিজেদের আদায় করতে হবে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে নারীদের অংশগ্রহণ না থাকা নিয়ে বিভিন্ন কথা উঠেছে। আমি মনে করি এটি নারীদের অবহেলার শামিল।

/এমকে/এমকেএইচ/
বিষয়:
নির্বাচননারীফরিদা আখতারজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
সম্পর্কিত
মহিষ দেশের সম্পদ, কিন্তু অবহেলিত: প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা
নির্বাচন নিয়ে কনফিউশনে দুই তথাকথিত সিনিয়র সাংবাদিক: প্রেস সচিব 
মিথ বনাম বাস্তবতা: বন্যা বা সংকটে মাসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকা জরুরি
সর্বশেষ খবর
এসএমই খাতে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এডিবি
এসএমই খাতে ১০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে এডিবি
আগামীতে সাংবিধানিক সংকটের রক্ষাকবচের ভূমিকা রাখবে উচ্চকক্ষ: আখতার হোসেন
আগামীতে সাংবিধানিক সংকটের রক্ষাকবচের ভূমিকা রাখবে উচ্চকক্ষ: আখতার হোসেন
‘আন্দোলন প্রত্যাহারের ভিডিও বার্তা দিতে রাজি না হলে আমাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়’
‘আন্দোলন প্রত্যাহারের ভিডিও বার্তা দিতে রাজি না হলে আমাকে ইনজেকশন দিয়ে অজ্ঞান করা হয়’
দুই বছরেরও কম সময়ে ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী খুঁজছেন ম্যাক্রোঁ
দুই বছরেরও কম সময়ে ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী খুঁজছেন ম্যাক্রোঁ
সর্বাধিক পঠিত
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
‘আমার দলে থাকলে হামজাকে বেঞ্চে রাখতাম’
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
বাংলাদেশে ভারতের সব দূতাবাস ও মিশনেই আসছেন নতুন প্রধান
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
আজ রাতে বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ, দেখবেন কোথায়?
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
স্বর্ণের ভরি ২ লাখ ৯ হাজার ১০১ টাকা
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
সারা দেশে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media